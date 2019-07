Il feeling nato tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino nel villaggio di Temptation Island, sembra essere venuto meno una volta che i due sono tornati alla vita di tutti i giorni. Sono settimane, infatti, che sul web si rincorrono le voci sulla frequentazione mai iniziata tra il single e la ex di Andrea Filomena: notizia dell'ultima ora, inoltre, è che il napoletano sarebbe stato avvistato a cena e in atteggiamenti affettuosi con Shaila Gatta, la velina mora di Striscia La Notizia.

Alessandro e Jessica sempre più lontani

Nonostante abbiano deciso di lasciare insieme Temptation Island, sembra proprio che tra Alessandro Zarino e Jessica Battistello non abbia funzionato. Dopo aver letto le dichiarazioni che ha rilasciato il tentatore al magazine di Uomini e Donne sulla mancata frequentazione con la padovana, i fan del reality sono stati messi al corrente di un nuovo interessante sviluppo che pare aver avuto questa storia.

La pagina Instagram "VeryInutilPeople" in queste ore ha riportato la segnalazione di una persona che sostiene di aver visto il single a cena in una famosa pizzeria di Napoli con una ragazza tutt'altro che sconosciuta. Il partenopeo, infatti, sarebbe stato avvistato prima al tavolo e mentre andava via con Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la Notizia.

La persona che dice di aver incontrato i due al "Pepe in grani", in provincia di Caserta, ha anche precisato di non aver fatto in tempo a fare delle foto, ma è certa che la "coppia" abbia lasciato il locale tenendosi per mano.

A conferma del fatto che Alessandro e l'ex allieva di Amici si conoscono, è arrivato un gesto social che hanno fatto entrambi a poco tempo di distanza l'uno dall'altro: i protagonisti di questo Gossip, infatti, hanno iniziato a seguirsi su Instagram quasi nello stesso momento, segno che qualcosa tra loro è successo e che la segnalazione che è arrivata da Napoli, potrebbe non essere del tutto infondata.

Attesa per le ultime due puntate di Temptation

Qualora dovesse trovare riscontri nella realtà il gossip sulla frequentazione in corso tra Alessandro Zarino e la velina Shaila Gatta, vorrebbe dire che le cose tra lui e Jessica Battistello non sono andate affatto bene. Si ricorda, infatti, che il napoletano ha accettato di lasciare in anticipo Temptation Island per provare a conoscere la ragazza (appena tornata single dopo la rottura con Andrea Filomena) lontano dalle telecamere.

Per avere la certezza del fatto che non è scoccata la scintilla tra i due una volta rientrati a casa, dovremo aspettare ancora un paio di giorni: martedì 30 luglio, infatti, andrà in onda un attesissimo speciale del reality dedicato alle 6 coppie e a quello che è successo loro un mese dopo la fine delle riprese in Sardegna.

Stando a quello che hanno anticipato gli addetti ai lavori, il pubblico sarà messo di fronte a parecchi colpi di scena: alcuni protagonisti che al falò di confronto finale hanno deciso di lasciarsi oppure di restare insieme, non confermeranno questa scelta nella puntata conclusiva di quest'edizione fortunatissima di Temptation.