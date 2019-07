Domani, lunedì 29 luglio, andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island, ovvero quella dedicata ai tre falò di confronto definitivi tra le coppie rimaste in gioco. Al magazine di Uomini e Donne, però, il regista Andrea Vicario ha dato un'interessante anticipazione su quello che accadrà tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis: il faccia a faccia tra i due romani sarà molto emozionante e non è detto che la decisione che prenderanno sarà confermata nello speciale "il mese dopo".

Ilaria e Massimo: insieme o separati dopo Temptation?

La sesta edizione di Temptation Island sta per concludersi: mancano soltanto due puntate alla fine di un'annata fortunatissima del reality, che ha fatto registrare ascolti record ed ha avuto un riscontro social senza precedenti. Prima di assistere all'appuntamento speciale dedicato al racconto di quello che è successo ad un mese dalla fine delle registrazioni, il pubblico freme nell'attesa di conoscere l'epilogo del percorso delle tre coppie ancora in gioco.

La quinta puntata, infatti, è terminata con Ilaria Teolis e Massimo Colantoni che si confrontavano in modo animato al falò: domani andrà in onda su Canale 5 la parte finale di questo faccia a faccia. Gli addetti ai lavori, intervistati dal magazine di Uomini e Donne nei giorni scorsi, hanno promesso tante sorprese in entrambe le serate che saranno trasmesse il 29 e il 30 luglio.

Il regista Andrea Vicario, ad esempio, si è sbilanciato su quello che accadrà tra i due romani: "Tutte le coppie regaleranno colpi di scena con le loro storie d'amore, Ilaria e Massimo in particolare".

"Ci hanno fatto sorridere e ci hanno lasciato sorpresi, e vi anticipo che il loro falò sarà particolarmente emozionante", ha aggiunto l'uomo sulle pagine della rivista di gossip.

Insomma, stando a queste dichiarazioni, i ragazzi offriranno parecchi spunti di discussione nel confronto che avranno tra poco più di 24 ore: definendo "emozionante" questo faccia a faccia, però, è come se il regista di Temptation abbia cercato di spoilerare che c'è stato un inatteso lieto fine tra Colantoni e la Teolis. Sarà davvero così?

Filippo Bisciglia: 'Ancora due puntate ricche di colpi di scena'

Anche il conduttore Filippo Bisciglia ha avvertito il pubblico che gli ultimi due appuntamenti con Temptation Island saranno tutt'altro che scontati. Intervistato dal magazine di U&D, il romano ha fatto sapere: "Dovete aspettarvi di tutto. I falò delle coppie rimaste saranno imprevedibili, anch'io mi sono stupito per come è andata".

In merito alla puntata speciale che sarà trasmessa su Canale 5 martedì 30 luglio, il presentatore ha detto: "Anche lì ci saranno colpi di scena che non avrei mai immaginato.

Nel mese dopo, tutto quello che il pubblico si aspetta, potrebbe non accadere".

Insomma, stando a queste premesse, la stesa edizione del reality Mediaset si chiuderà con il botto: nei prossimi due giorni, infatti, i telespettatori saranno informati di tutto quello che è successo alle 6 coppie una volta terminate le registrazioni in Sardegna. Quanti protagonisti confermeranno la decisione presa al falò di confronto e quanti avranno cambiato idea una volta tornati a casa?