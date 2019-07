Sono tante e molto interessanti le cose che ha detto Raffaella Mennoia su Temptation Island nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne, in uscita il 25 luglio. La redattrice ha confessato che sono stati Nunzia e Arcangelo i primi protagonisti ad essere scelti dopo il provino. Nella puntata del reality dedicata a quello che è accaduto un mese dopo la fine delle riprese, invece, la romana ha fatto sapere che ci saranno alcuni colpi di scena.

Raffaella incuriosisce i fan di Temptation

Una delle artefici principali del successo di Temptation Island, è indubbiamente Raffaella Mennoia: l'autrice, infatti, sceglie personalmente le 6 coppie che compongono il cast del reality, dopo averne provinate centinaia. A svelare quali sono i primi protagonisti di quest'anno che lei e alcuni colleghi hanno ritenuto idonei al format Mediaset è stata la stessa romana nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne.

"Indubbiamente Arcangelo e Nunzia. Lui è simpatico e ci ha raccontato una storia d'amore lunga e travolgente. Avevano tanto da dire e ci siamo detti- perché no?-", ha fatto sapere la collaboratrice di Maria De Filippi.

Sulle ultime due puntate dell'edizione attualmente in onda, poi, la redattrice ha anticipato che non mancheranno i colpi di scena soprattutto nell'appuntamento previsto per martedì 30 luglio.

"Nello speciale in cui saranno svelati i dettagli su quello che è accaduto nel mese dopo l'uscita dal villaggio, si scoprirà che non tutte le coppie hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale". Raffaella, dunque, ha spoilerato che alcuni protagonisti del cast che nel faccia a faccia definitivo sono tornati insieme (oppure si sono lasciati), nei giorni successivi hanno cambiato idea.

Il cast di Temptation Island Vip 2 è quasi chiuso

A meno di una settimana dalla fine della sesta edizione di Temptation Island, gli autori sono già al lavoro per mettere su il cast della versione Vip che debutterà a metà settembre su Canale 5 (le registrazioni in Sardegna inizieranno a fine agosto).

Raffaella Mennoia, a proposito dei personaggi famosi che si lasceranno tentare dai single nei villaggi, ha detto: "In questi giorni, io e Fabio Pastrello stiamo chiudendo il cast.

Abbiamo provinato una trentina di coppie e con i Vip è più difficile perché sono avvezzi alle telecamere e fanno più fatica a raccontarsi".

La redattrice ha anche parlato della prossima stagione di Uomini e Donne, svelando che sono circa 20 i ragazzi che sta prendendo in considerazione per il ruolo di tronista. "Posso dirvi che alcuni li conoscete già", ha aggiunto la romana prima di confermare che molti dei single di Temptation sono da considerarsi validi per la poltrona rossa del dating-show più famoso della Tv.