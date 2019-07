In attesa della sesta puntata e dell'appuntamento speciale di Temptation Island che andranno in onda rispettivamente lunedì 29 e martedì 30 luglio in prima serata su Canale 5, la redazione del programma ha divulgato alcune anticipazioni tramite la sua pagina Instragram ufficiale.

Facendo un piccolo passo indietro, la scorsa settimana si è visto come le frequentazioni tra fidanzati e tentatori si siano fatte più assidue: Massimo è sempre più vicino alla single Elena, mentre Ilaria è piuttosto delusa dal comportamento del fidanzato e, a sua volta, attratta dal single Javier.

Sabrina, se nelle battute iniziali del programma aveva dimostrato di essersi presa una bella sbandata per il tentatore Giulio, successivamente, quando ha visto i filmati del compagno Nicola insieme alla single Maddalena, ha cominciato ad andare in crisi. La "fotonica" Katia a poco a poco ha iniziato a rendersi conto di quanto ci tenga davvero al fidanzato Vittorio che, al contrario, stanco degli insulti subiti dalla partner, ha deciso di conoscere meglio la tentatrice Vanessa.

In queste ultime ore, la produzione del docu-reality ha rilasciato su Instagram tre nuove clip di anticipazioni della sesta puntata. In uno di questi video compare Sabrina intenta a guardare un filmato nel pinnettu che ha come protagonisti il fidanzato Nicola e Maddalena. Dopo aver visionato le immagini, la Martinengo in presenza di Katia e Ilaria scoppia a piangere, affermando: "Mi ha distrutta".

È evidente ormai la crisi che sta attraversando la 42enne piemontese, divisa tra la sofferenza per gli atteggiamenti del compagno e la vicinanza del single Giulio che - soprattutto nelle battute iniziali della trasmissione - l'ha indotta a non pensare più a Tedde.

Il falò di confronto tra Ilaria e Massimo continua

La quinta puntata si è conclusa con le prime immagini del falò di confronto tra Massimo e Ilaria, dopo che quest'ultima aveva deciso di non concedersi un weekend con uno dei tentatori, mentre il fidanzato era partito con Elena, salvo poi rientrare con un giorno d'anticipo.

Durante l'appuntamento del 29 luglio di Temptation Island, i telespettatori avranno modo di capire come si concluderà il chiarimento tra la coppia: un confronto che potrebbe rivelarsi decisamente serrato. Dopo di loro sarà il turno delle altre coppie ancora in gioco: Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola.

Nell'attesa di scoprire se Ilaria perdonerà Massimo e se quest'ultimo rivelerà di aver sentito la sua mancanza, la pagina ufficiale di Temptation Island ha pubblicato un video che mostra una breve anteprima della loro discussione: mentre la 24enne continua a chiedere al compagno cos'ha fatto, lui le risponde: "Non si può parlare con te, continui solo ad insultarmi.

Tu ti preoccupi dei gesti che faccio ma non ti preoccupi mai del perché arrivo a farli".