Prosegue il successo dell'apprezzata soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che riesce ad attirare l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di 'Dolunay', Nazli e Ferit saranno in grado di ritrovare la dovuta stabilità. I due innamorati riusciranno a superare un momento difficile nel rapporto sentimentale.

I progetti dei futuri sposi per la custodia del bambino

Le due persone saranno pronte per compiere un passo importante nel loro rapporto decidendo di convolare a nozze in modo da giurare amore eterno.

Non mancheranno i dubbi e le paure in quanto Demet verrà a conoscenza di questa notizia. La sorella di Deniz è un'ex fidanzata del dottor Aslan e vorrà mettere degli ostacoli nella relazione in modo da impedire il matrimonio della coppia. L'Aslan e la Piran cominceranno a fare dei progetti dichiarandosi amore eterno con l'intento di organizzare una cerimonia caratterizzata dalla presenza di parenti e amici.

Le perplessità della Piran e dell'Aslan in merito alla decisione di convolare a nozze

I due innamorati non potranno negare di fare i conti con le perplessità in quanto il loro rapporto è nato da poco tempo e l'idea del matrimonio è legata a un'altra causa. Si tratta della possibilità di ottenere l'affidamento del piccolo Bulut dopo essere divenuti due coniugi in modo da poter contrastare due rivali, come Hakan e Demet.

Ferit e Nazli si presenteranno all'altare ma non riusciranno a nascondere la poca convinzione per questa decisione. La cuoca e l'imprenditore vorranno prendersi cura di Bulut, rimasto orfano dopo aver perso i genitori nel corso di un'incidente stradale.

Demet compie una pazzia per impedire il matrimonio tra i due innamorati

Il dottor Aslan dopo aver effettuato delle ricerche approfondite si renderà conto con l'aiuto di Nazli che Hakan è un assassino in quanto ha un ruolo di primo piano nella morte dei genitori di Bulut.

I due innamorati saranno disposti a compiere ogni sacrificio pur di impedire che il bambino possa finire nelle mani del malavitoso. La coppia sarà affranta da questa preoccupazione ma i dubbi rimarranno sull'ipotesi che possa trattarsi di una scelta affrettata. I due futuri coniugi penseranno che Hakan abbia messo in atto una strategia per sconfiggere i nemici organizzando un piano diabolico. Il criminale potrà godere della vicinanza della moglie che gli dimostrerà la propria vicinanza per fermare le nozze di Ferit e Nazli.

La sorella di Deniz sarà pronta per compiere una pazzia e rinchiuderà la sposa in una cella frigorifera mettendo in atto un attacco nei confronti dei due sposi.