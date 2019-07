Come è andata a finire tra Ilaria e Massimo? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Temptation Island in questi giorni, soprattutto dopo aver sentito le voci che circolano sulla coppia. Il blog 'Vicolo delle News', in particolare, ha riportato la segnalazione di una persona che sostiene di essere molto amica della romana: questa ragazza ha anticipato che i protagonisti del reality si sarebbero detti addio al termine del falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia.

Massimo e Ilaria lontani a metà percorso

Sono andate in onda le prime tre puntate di Temptation Island (dovrebbero essere sei in totale, quindi siamo al 'giro di boa') e una delle coppie più in crisi, è sicuramente quella formata da Ilaria e Massimo. Sia la ragazza che il romano, infatti, non si stanno facendo problemi a conoscere in modo approfondito i single nei villaggi: lei pende dalle labbra di Javier, lui da quelle di Elena (dopo essere stato vicino a Federica Lepanto per qualche giorno).

Nonostante entrambi abbiano reagito con rabbia nel vedere l'altro tra le braccia di un'altra persona, si dice che nessuno dei due sia stato disposto a fare un passo indietro per recuperare il rapporto. Stando all'indiscrezione che ha dato il blog 'Vicolo delle News', i giovani che stavano insieme da due anni e mezzo, si sarebbero lasciati al termine del falò di confronto.

A dare quest'interessante indiscrezione sul reality, è stata una ragazza che sostiene di conoscere molto bene Ilaria: sarebbe stata la stessa protagonista del format a svelare alla sua amica di non fare più coppia con Massimo da quando è tornata dalla Sardegna.

Nunzia e Arcangelo single dopo Temptation

A tre settimane dalla prima puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito solo ad un falò di confronto anticipato: Nunzia e Arcangelo, fidanzati da 13 anni, si sono detti addio all'inizio della serata andata in onda lunedì scorso. È stato il ragazzo, però, a prendere questa sofferta decisione: dopo qualche giorno di riflessione, il napoletano si è reso conto di non essere la persona giusta per la compagna, ed ha preferito lasciarla piuttosto che vederla infelice tutta la vita.

Il 15 luglio, stando alle anticipazioni che sono circolate fino ad oggi, dovremmo assistere a ben due faccia a faccia definitivi: il primo tra Andrea e Jessica (lui ha chiesto di vedere la fidanzata per la seconda volta) e il secondo pare tra Cristina e David. La notizia che ha impazzato oggi su tutti i siti, inoltre, ha svelato quello che dovrebbe essere l'epilogo della coppia formata da Ilaria e Massimo: i due si sarebbero separati al termine del confronto davanti a Filippo Bisciglia.