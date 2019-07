Andrà in onda, questa sera lunedì 15 luglio, la quarta puntata di Temptation Island: le anticipazioni del docu-reality diffuse sui canali social del programma hanno posto l'accento sulla coppia formata da Ilaria e Massimo. La giovane si è avvicinata al single Xavier, il fidanzato ha prima conosciuto meglio Federica Lepanto, per poi allontanarla ed avvicinarsi sempre di più in maniera pericolosa ad un'altra tentatrice.

Pubblicità

Pubblicità

I nuovi video che vedrà la Teolis la manderanno su tutte le furie.

Ilaria furente con Massimo

"Non lo voglio più!": con queste parole Ilaria si sfogherà con le altre fidanzate presenti nel villaggio. È chiaro che la Teolis avrà modo di vedere nuovi filmati che rappresenteranno la goccia che fa traboccare il vaso. Che la coppia sia di fronte ad un bivio è ben chiaro ai telespettatori di Temptation Island: il programma ha messo in luce varie crepe.

Pubblicità

Ilaria e Massimo sono molto insoddisfatti e la presenza dei tentatori ha fatto in modo che i due potessero dare libero sfogo ai propri pensieri.

Molte volte Ilaria ha sottolineato che Massimo le avesse chiesto di mettere al mondo un figlio: la giovane ad oggi, visto il comportamento del fidanzato con il quale convive, si è detta felice che questo figlio non sia arrivato. Troppi sono i dubbi che aleggiano intorno alla loro relazione e i nuovi filmati porteranno la Teolis a prendere una decisione definitiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Il confronto per la coppia è vicino

Non è escluso che sarà proprio Ilaria a chiedere il falò di confronto anticipato, dopo che Nunzia ed Arcangelo si sono già detti addio. Se sappiamo già che Andrea sta attendendo di poter incontrare Jessica per confrontarsi con lei, Filippo Bisciglia ha annunciato che anche un'altra coppia giungerà al termine del suo percorso nel villaggio sardo e si troverà davanti al famoso falò per discutere.

"Che rimango a fare qua?", ha infatti detto Ilaria dopo un ulteriore avvicinamento di Massimo alla tentatrice.

La furia di Ilaria è stata poi fomentata da Cristina, fidanzata di David, che ha ammesso di essersi aspettata l'atteggiamento di Massimo. Ilaria, a quanto pare, non è più disposta a restare a guardare il suo fidanzato mentre corteggia un'altra ragazza dimostrando un interesse esplicito verso un'altra.

Pubblicità

La resa dei conti tra Ilaria e Massimo è molto vicina: i telespettatori, di certo, assisteranno ad un dialogo senza esclusione di colpi.

Anche Massimo ha dimostrato una certa insofferenza per l'avvicinamento tra Ilaria e Xavier: anche il fidanzato, magari, avrà qualcosa da rimproverare alla Teolis. Tutti i chiarimenti del caso arriveranno durante la puntata numero quattro del programma, che come ogni volta riserverà grossi colpi di scena.