Da sabato 13 luglio, Tiziano Ferro è un uomo sposato: a confermare i tanti Gossip che sono circolati nella giornata di ieri, è stato lo stesso cantante con un'intervista esclusiva che ha rilasciato a Vanity Fair (nel numero in uscita mercoledì 17 luglio). Il romano ha parlato per la prima volta di come ha conosciuto Victor Allen, di quando gli è stata fatta la proposta di matrimonio e del desiderio che ha di diventare padre alla soglia dei 40 anni.

Pubblicità

Pubblicità

Ferro esce allo scoperto: in coppia da 3 anni con Victor

Sono passate meno di 24 ore da quando Dagospia ha lanciato la notizia in anteprima del blindatissimo matrimonio di Tiziano Ferro. A confermare questa indiscrezione, è il numero di Vanity Fair in uscita il 17 luglio, che contiene un'intervista esclusiva del romano prima del sì.

Tra i tanti retroscena che racconta la rivista di gossip, a colpire l'attenzione dei curiosi sono soprattutto quelli sul marito dell'artista: Victor Allen, un produttore americano di 54 anni, ha rubato il cuore del cantautore un bel po' di tempo fa in uno studio di registrazione.

Pubblicità

Ferro ha raccontato di aver conosciuto la sua attuale dolce metà davanti alla macchinetta del caffè e di aver protetto la loro storia d'amore per ben 3 anni. La proposta di nozze, inoltre, è arrivata a febbraio scorso: "Era il giorno del mio compleanno e Victor mi ha chiesto di preparargli una bevanda imbevibile che piace solo a lui.

Mi fa vedere le due tazze che aveva fatto incidere, su una c'era scritto - amore - e sull'altra - vuoi sposarmi?-".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Concerti E Music Festival

Tiziano ha fatto sapere di aver pianto per circa 20 minuti dopo aver visto il compagno inginocchiato davanti a lui con un costoso anello tra le mani: "Ho perso il controllo. Qualunque cosa accadrà tra noi, Victor è l'unica persona al mondo ad avermi regalato una gioia assoluta che non provavo dall'infanzia".

Le nozze che si sono celebrate il 13 luglio in una villa di Sabaudia, però, non sono le uniche: Ferro e Allen, prima di unirsi civilmente in matrimonio davanti a una quarantina di amici e parenti in Italia, hanno detto sì a Los Angeles lo scorso 25 giugno.

"Da oggi, lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere, come lo era quella del mio coming out, che spero possa essere utile a qualcuno", ha detto il romano al settimanale.

Messaggio d'amore per i fan: 'Grazie per tutto'

Dopo aver sposato l'uomo con il quale ha fatto segretamente coppia per 3 anni, Tiziano Ferro si dice pronto ad allargare la famiglia. Già in interviste che ha rilasciato in passato, l'artista non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare padre, un desiderio che sembra condividere con il marito Victor: "Lui era spaventato all'idea, poi mi ha detto- per te e con te, sarei pronto a diventare genitore-".

Pubblicità

Dopo aver ufficializzato la sua unione civile anche con due foto che ha pubblicato su Instagram, il cantante ci ha tenuto a mandare un dolcissimo messaggio alle tante persone che da ieri lo stanno sostenendo a distanza con parole d'amore.

"Se i fan riflettono l'animo dell'artista che seguono, mi sento il più fortunato del mondo. La vostra sensibilità, educazione, la capacità di sostenermi contro chi odia senza mai cadere nel volgare, sono continue lezioni di vita per me.

Pubblicità

Siete orgogliosi di me, che sono orgoglioso di voi", ha scritto il 39enne sotto ad uno scatto che lo ritrae sorridente accanto ad Allen.

"Grazie per tutto l'amore che stiamo ricevendo".