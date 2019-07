Maria De Filippi in questi anni ha collezionato numerosi successi con i suoi programmi, che le hanno consentito di diventare la "regina degli ascolti" di Mediaset. La conduttrice lombarda non si ferma e, anche nelle vesti di produttrice, con la sua azienda Fascino continua a lanciare nuovi format, tra i quali in queste ultime stagioni televisive si è affermato soprattutto Temptation Island.

Al contempo, la moglie di Maurizio Costanzo sta preparando altre importanti novità per i prossimi mesi.

Ad esempio a settembre dovrebbe partire la versione Vip di Amici che dovrebbe avere al timone Michelle Hunziker. A proposito di conduzione, sembra che Maria De Filippi abbia dovuto incassare un doppio "no" da parte di Silvia Toffanin, che avrebbe declinato l'invito della collega ad essere la padrona di casa del talent-show dedicato ai personaggi famosi e di Temptation Island Vip.

La presentatrice di Verissimo avrebbe rifiutato la proposta della De Filippi

Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, Maria De Filippi avrebbe proposto a Silvia Toffanin la conduzione di Temptation Island e Amici in versione Vip.

La conduttrice veneta, però, avrebbe declinato l'offerta, preferendo dare la priorità al suo Verissimo. Qualora l'indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe di un rifiuto piuttosto sorprendente, poiché si parla di due trasmissioni destinate ad ottenere riscontri positivi da parte del pubblico.

Ricordiamo che l'ex letterina di Passaparola qualche mese fa è stata ospite di una delle puntate del serale di Amici insieme alle colleghe Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi.

Il magazine Oggi ha aggiunto che la compagna di Pier Silvio Berlusconi avrebbe rinunciato alla proposta della De Filippi perché poco convinta di essere la persona giusta per le sue trasmissioni.

Silvia Toffanin preferisce concentrarsi su Verissimo

La padrona di casa di Verissimo avrebbe spiegato di non voler gettarsi a capofitto in una nuova esperienza lavorativa che non ritiene pienamente adatta alle sue caratteristiche.

Del resto la Toffanin è nota per essere una perfezionista nel preparare con cura le trasmissioni che le vengono affidate, come ha dimostrato in questi anni con il rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5.

A questo punto, incassato il probabile rifiuto della collega veneta, Maria De Filippi dovrà puntare su altre protagoniste del piccolo schermo per i suoi format.

Alessia Marcuzzi in pole-position per Temptation Island Vip

Intanto stanno circolando nuove indiscrezioni sul nome di colei che dovrebbe subentrare a Simona Ventura come presentatrice di Temptation Island Vip.

Al momento la favorita dovrebbe essere Alessia Marcuzzi, che prossimamente tornerà sul piccolo schermo con una nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Michelle Hunziker, invece, sarebbe in vantaggio per la conduzione di Amici Vip dopo aver raggiunto ottimi risultati in termini di ascolti con All Together Now. Silvia Toffanin, dal canto suo, sta già preparando la prossima edizione di Verissimo, reduce da una stagione più che soddisfacente che ha fatto segnare dei picchi d'ascolto soprattutto quando si è occupata di Pamela Prati e delle sue "finte" nozze con Mark Caltagirone.