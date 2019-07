Non è certo andato bene il secondo falò che ha visto protagonisti Nunzia e Arcangelo a Temptation Island: dopo 13 anni d'amore, la coppia si è detta addio e a nulla sono valse le parole della fidanzata, che ha cercato in ogni modo a convincere il suo ragazzo a dare una seconda possibilità alla loro lunga relazione. La coppia è uscita separata dal docu-reality, soprattutto per volontà di Arcangelo, che ha preso coscienza delle sue debolezze.

Nunzia vuole incontrare di nuovo Arcangelo

Nella seconda puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno potuto assistere all'incontro tra Nunzia e Arcangelo.

Pubblicità

Pubblicità

In quell'occasione, dopo aver visto il suo fidanzato che cercava di baciare una tentatrice, la giovane era apparsa sicura di voler lasciare da single il villaggio. Ma dopo qualche giorno, come a spiegato Filippo Bisciglia, Nunzia ha chiesto di poter incontrare di nuovo il ragazzo con il quale è cresciuta, ammettendo di aver capito di aver commesso anche lei degli errori.

"Io posso anche provare a riprovarci ma solo se c’è la volontà da parte di entrambi", ha confessato Nunzia, la quale sembrava disposta a mettere da parte le paure per poter costruire un futuro con Arcangelo.

Pubblicità

Ma quest'ultimo, affermando di stare male e di aver riflettuto su quanto accaduto, è apparso risoluto: per lui la storia è finita per sempre, poiché è certo di non fare del bene a Nunzia, che considera, oltre che bella, anche una bravissima ragazza, che non merita di soffrire.

La fine di una storia d'amore lunga 13 anni

"Non lo meriti quello che sono io", ha aggiunto poi Arcangelo, che non vuole più essere la causa delle sofferenze di Nunzia. Dopo aver parlato, per i due ragazzi è giunta la domanda fatidica: Arcangelo non ha avuto dubbi ed ha deciso di lasciare il programma da solo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

A questo punto, nell'estremo tentativo di convincere il suo ormai ex fidanzato a combattere insieme per la loro relazione, Nunzia è corsa dietro al giovane che, nonostante tutto, ha voltato le spalle alla sua ex.

A consolare Nunzia, per quanto possibile in una circostanza di questo tipo, ci ha pensato Filippo, che ha cercato di infondere fiducia alla giovane evidentemente spiazzata dalla situazione. Nunzia non ha potuto fare altro che accettare la situazione con grande rammarico, con la consapevolezza che, dopo 13 anni passati accanto a un uomo, adesso dovrà cominciare a contare solo su se stessa per andare avanti.

Sarà l'incontro tra il conduttore di Temptation Island e i protagonisti della sesta edizione del docu-reality, che solitamente avviene un mese circa dopo al fine delle riprese, a farci sapere cosa è successo tra Nunzia e Arcangelo e se i due si chiariranno ancora una volta, però lontani dalle telecamere. Intanto per le altre coppie prosegue il percorso nel programma, ma anche per gli altri protagonisti i colpi di scena non sono certo terminati.