Tra le coppie di questa edizione di Temptation Island ha destato particolare 'scalpore' quella composta da Jessica e Andrea. I due, nel momento in cui hanno messo piede all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5, hanno subito dato prova di crisi, dimostrata giorno dopo giorno dalle continue attenzioni della ragazza nei confronti di uno dei tentatori del villaggio. Un atteggiamento che non è passato inosservato e che ha subito scatenato accesi dubbi in rete e sui social, dove in tanti hanno ipotizzato che in realtà i due stessero recitando un vero e proprio copione scritto.

Dubbi e accuse contro Jessica e Andrea di Temptation Island: 'Starebbero fingendo'

E, in queste ore, ad alimentare maggiormente questi dubbi sulla coppia più chiacchierata di Temptation Island, ci ha pensato anche il sito web Dagospia, il quale ha raccolto le testimonianze di persone che dicono di conoscere bene i due ragazzi, i quali sostengono che sarebbero interessati soltanto alla visibilità e al successo.

Insomma, senza troppi mezzi termini, sembrerebbe che Jessica e Andrea stiano prendendo in giro gli spettatori di Temptation Island con il solo scopo di diventare popolari e acquisire così la fama necessaria per poterla poi sfruttare sui social e nel lavoro. ''Si amano tantissimo, ma per la fama sono disposti a tutto'', avrebbe svelato una persona che li conosce molto bene.

E, come se non bastasse, sempre su Dagospia è stato rivelato che in verità Jessica e Andrea sarebbero addirittura usciti insieme dal villaggio delle tentazioni e che avrebbero già ripreso in mano le redini della loro relazione, nonostante sembrasse che all'interno del villaggio fossero ad un passo dal dirsi addio per il comportamento fin troppo libertino avuto dalla ragazza con uno dei tentatori.

'Lo fanno solo per soldi e fama': l'accusa contro la coppia di Temptation

A rincarare la dose contro Jessica e Andrea ci ha pensato anche Deianira Marzano, la quale anche lei sostiene che i due abbiano partecipato a Temptation Island soltanto per avere la visibilità pubblica. Nel dettaglio, l'ex protagonista dell'Isola dei famosi, sostiene che lui starebbe facendo di tutto per sponsorizzare il suo negozio di parrucchiere, mentre a lei interesserebbe la fama per poter acquistare borse firmate.

Delle accuse che ovviamente non sono passate inosservate e che in queste ore hanno scatenato accesi dibattiti in rete e sui social. Da parte della redazione di Temptation Island, però, al momento vige il silenzio assoluto. Si vedrà cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del reality show e se alla fine i due andranno via realmente insieme dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.