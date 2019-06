Parte in quinta la nuova edizione di Temptation Island, con una prima puntata piena di colpi di scena fin dall'inizio. Il reality show, cavallo di battaglia estivo di Canale 5, ha inaugurato la sesta stagione con alcune coppie già in profonda crisi, come aveva annunciato Maria De Filippi nei giorni scorsi durante la sua ultima intervista a Radio Deejay.

La puntata del 24 giugno vede i riflettori puntati in particolare su tre coppie, Andrea e Jessica, Vittorio e Katia, Massimo e Ilaria, introducendo anche David e Cristina, Nicola e Sabrina, Nunzia e Arcangelo.

Tensioni tra Andrea e Jessica: falò di confronto anticipato

Sembra che Jessica abbia esordito tirando veramente la corda. A poche ore dal suo arrivo al villaggio delle fidanzate, ha subito stretto amicizia con il tentatore Alessandro, entrando estremamente in confidenza con il ragazzo e raccontandogli aneddoti della sua vita privata con il fidanzato.

Jessica ha da poco annullato il suo matrimonio, senza mai spiegare fino in fondo le motivazioni al partner, ma pare che queste emergano proprio nei discorsi con Alessandro.

Per Jessica, infatti, Andrea sarebbe troppo infantile e viziato dalla madre. La ragazza non si sente più attratta mentalmente, non si sente capita e accusa una mancanza di dialogo, comprendendo di non essere più sicura di voler trascorrere tutta la vita con lui. Il matrimonio non l'avrebbe resa felice e non rimpiange la decisione presa.

Tra Jessica ed Alessandro sembra esserci molta affinità e Andrea mostra la sua delusione nei confronti della fidanzata, offeso dagli eccessivi apprezzamenti rivolti al single.

"Tu sei profondo, sei diverso" e "Quello che sta succedendo tra di noi è talmente bello che non vorrei condividerlo. Sento le farfalle nello stomaco, non lo posso negare" sono le parole di Jessica rivolte al tentatore che feriscono profondamente il fidanzato.

"Mi fa schifo. Mi fa veramente schifo" ha sbottato Andrea, richiedendo immediatamente il confronto con la fidanzata Jessica, senza riuscire a terminare la visione dei video mostrati al falò.

Dopo una serata passata in lacrime, il confronto non sembra dare gli effetti sperati: Jessica, infatti, non si presenta al falò. "Io oggi le ho dato un'altra prova, sono qui e la amo veramente. Spero solo che in lei si muova qualcosa, che capisca" è tutto ciò che riesce a dire Andrea, tornando affranto al villaggio dei fidanzati.

"Sono stanca di pensare a quello che vuole lui, voglio pensare a me" ribatte Jessica a sua discolpa, non disposta a terminare così la sua esperienza a Temptation Island, decisa a trascorrere tutti i 21 giorni sull'isola per conoscere meglio il single Alessandro.

I dubbi di Katia su Vittorio: 'Non mi tiene testa'

Katia, dalla personalità vulcanica ed esuberante, lega subito con il tentatore Giovanni, avanzando numerosi apprezzamenti su di lui appena arrivata sull'isola. Il fidanzato Vittorio desidererebbe intraprendere una convivenza con la ragazza, ma questa non è dello stesso parere e rivendica le proprie libertà, la propria voglia di continuare a divertirsi e svagarsi.

Il problema principale, per Katia, è la mancanza di carattere di Vittorio, che non la fa sentire protetta e che sembra non avere il coraggio di affrontarla.

Durante l'esperienza a Temptation Island è disposta a lasciarsi andare, senza freni, pur sapendo di essere osservata dal fidanzato, così come dimostra durante la cena sulla spiaggia con Giovanni. La ragazza, infatti, ammette di non essere interessata alla possibile reazione da parte di Vittorio ed al falò delle ragazze riconosce di non sentire la mancanza del fidanzato.

Vittorio, da parte sua, soffre per aver investito tempo e sentimenti in una relazione a senso unico, aprendo gli occhi su alcuni aspetti del carattere di Katia che fino ad allora aveva cercato di ignorare.

Ilaria delusa da Massimo: 'Non mi merita'

Richiamata nel pinnettu per ben due volte in meno di 24 ore, Ilaria deve affrontare i video del suo fidanzato Massimo, intento a divertirsi con la single Federica L. Fin dall'inizio, Massimo aveva esposto i suoi problemi di convivenza con la ragazza, la sua voglia di continuare ad avere i propri spazi, di potersi concedere una normalissima partita ai videogame in tranquillità, ma l'incapacità di essere felice a casa con Ilaria. La ragazza, invece, lamentava un'eccessiva immaturità da parte del fidanzato, che non condivideva con lei la volontà di creare una famiglia insieme.

"Voglio capire da parte mia se voglio stare veramente con Ilaria" confida Massimo alla tentatrice Federica, mentre i due si scambiano coccole e abbracci. "Abbiamo provato ad avere un figlio per un mese e mezzo, ma non è successo nulla. Ed ora mi viene da dire, meno male".

Ilaria, distrutta, ha ben tre video che l'attendono al falò: Massimo ha già fatto l'uscita esterna con Federica. Il ragazzo sembra trovare la complicità, la serenità e le risate che da tempo gli mancano con Ilaria insieme alla tentatrice. "Massimo non mi merita. Voglio un uomo che mi desideri anche tra 50 anni" è ciò che Ilaria ha da dire tra le lacrime.

David e Cristina: 'Lui vuole sminuirmi'

Cristina si sente soffocata dal fidanzato David, con il quale era sbocciato l'amore a Uomini e Donne. I problemi sono iniziati con la convivenza e i due stanno vivendo una forte crisi da quando Cristina si è trasferita da Novara a Genova per amore.

Se al falò Cristina non vede alcun video di David, David assiste all'avvicinamento della fidanzata al single Sammy. "Ho dei forti dubbi che lui riesca ad amarmi davvero, sembra volermi mettere in ombra" spiega Cristina, lasciandosi andare ad un ballo in riva al mare con il tentatore. "Mi sembra una ragazzina che voglia sentirsi fare dei complimenti" commenta David, infelice delle immagini appena viste.

Uno sguardo su Nicola e Sabrina, Arcangelo e Nunzia

Vengono presentate, al termine della puntata, anche le ultime due coppie: Nicola e Sabrina, Arcangelo e Nunzia. Nicola ed Arcangelo sembrano godersi a pieno il divertimento ed il relax con le belle tentatrici.

Ciò che turba la serenità di Nicola e Sabrina è la loro differenza d'età: se Nicola non accusa problemi per questa situazione, per Sabrina è difficile avere a che fare con un uomo molto più giovane di lei. Al villaggio Sabrina si apre con Giulio, per il quale sembra provare un certo interesse: la donna, infatti, preferirebbe uscire a cena con il tentatore piuttosto che risolvere la situazione con Nicola. "Io non ho bisogno di lui, ho bisogno di una persona superiore a me. Posso stare tranquillamente senza di lui", le parole di Sabrina non turbano Nicola, che sembra non comprendere completamente ciò che ha dimostrato la partner nel video al falò.

Dopo 13 anni di fidanzamento con Nunzia, Arcangelo vuole continuare a godersi la vita ed esterna numerosi complimenti alle single del villaggio. Molti sono i dubbi che attanagliano il ragazzo, che si sente privo delle proprie libertà, soffre la monotonia e non sembra ancora pronto a creare una famiglia con Nunzia. "Una volta che mi sposo voglio dedicarmi alla mia famiglia, non posso fare il libertino, il libertino lo devo fare ora".

"Lui dev'essere felice, ma lo devo essere anch'io. Lui non mi ha mai permesso di fare la mia vita" commenta Nunzia, amareggiata dall'esagerato avvicinamento del fidanzato alle tentatrici e dalla gelosia del ragazzo nei suoi confronti.

La seconda puntata di Temptation Island, in onda il prossimo lunedì 1 luglio, non smetterà di riservarci sorprese: nel prossimo episodio, infatti, Nunzia richiederà il falò di confronto dopo aver visto delle scioccanti immagini del fidanzato Arcangelo con una delle tentatrici, mentre questo è convinto di non essere ripreso.