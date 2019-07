In queste ultime settimane si sta parecchio parlando di Francesco Monte. Al ragazzo, dopo aver chiuso la sua relazione con Giulia Salemi, sono stati affibbiati diversi flirt. Quello più recente e su cui si ha ormai certezza, è quello con la modella Isabella De Candida. Molti fan della coppia Fralemi non sono rimasti per nulla contenti della fine della loro storia e diversi sono stati i commenti negativi, soprattutto nei riguardi del'ex di Cecelia Rodriguez, accusato di aver solo preso in giro l'italo-persiana, che pare esserci rimasta molto male dall'epilogo di questa love story.

Poche ore fa, il ragazzo ha voluto spezzare il silenzio e fare delle precisazioni su tutte le notizie che stanno circolando sul web nei suoi riguardi.

Lo sfogo di Francesco Monte su Instagram

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver ricevuto minacce di morte, di incidenti mortali e anche messaggi su amici e parenti. Il ragazzo ha dichiarato di aver preferito mantenere il silenzio in questi giorni, ma che la follia più totale è stata raggiunta ed è quindi costretto ad esprimersi.

Monte ha confessato che tutto questo è scaturito soltanto dal fatto che due persone hanno deciso di non proseguire il loro cammino insieme, come succede a tante altre coppie e che prende le distanze da tutto quello che è successo negli ultimi 30 giorni.

Francesco ci tiene a precisare che non ha mai tradito Giulia e che neanche quest'ultima lo ha fatto. Al contrario di quanto è stato asserito negli ultimi giorni sul web, l'ex tronista di U&D afferma di aver conosciuto Isabella molto oltre la fine della relazione con la Salemi e non prima come è stato affermato sul web. 'Il mio unico errore è non considerarmi un personaggio pubblico e vivere la mia vita alla luce del sole' scrive Monte su IG.

Monte su IG: 'Mi dissocio da tutti i flirt che mi sono stati attribuiti'

Francesco ci tiene a prendere le distanze tra tutte le love story che gli sono state attribuite negli ultimi 30 giorni, ironizzando sul fatto che non è Casanova o Rocco Siffredi. 'Mi complimento con chi crea queste assurde storie che partano da presunti like sospetti. Anche un like corrisponde ad una relazione segreta con una donna' scrive Monte.

Il ragazzo afferma di essersi sempre comportato secondo morale, al contrario di quello che invece si dice negli ultimi giorni e che tutte le dicerie dei vari giornalisti sono soltanto delle falsità.

Insomma, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip è molto arrabbiato per ciò che sta accadendo nelle ultime settime ed ha voluto prendere posizione, in modo tale da mettere a tacere tutti i possibili chiacchiericci sul suo conto.