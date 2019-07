Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto, nelle puntate spagnole della prossima settimana, la morte di Antolina Ramos segnerà un punto di svolta davvero importante nelle trame di Puente Viejo. Infatti, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna saranno finalmente liberi di vivere il loro amore. Ma non è tutto, perché la donna riceverà la proposta di matrimonio da parte del carpentiere. Quest'ultimo farà la proposta dopo che saprà che la vita della sua amata non è più in pericolo, in quanto la biondina è morta e l'intervento è riuscito perfettamente.

Inoltre, sul sito ufficiale della soap opera spagnola, ci sono alcune foto in anteprima delle nozze dei due ragazzi. Dunque, questo sta ad indicare che il loro sogno d'amore questa volta riuscirà, dopo aver superato di tutto e di più insieme.

Prudencio Ortega scoprirà che Lola è un'assassina

Inoltre, sempre secondo le ultime anticipazioni iberiche delle puntate che andranno in onda su Antena 3, Carmelo ucciderà Esteban Fraile perché verrà convinto da Fernando Mesia che era il colpevole della morte di sua moglie Adela.

Invece, dall'altro lato, il carpentiere si pentirà di non aver pianto la morte della moglie, mentre la Laguna dovrà attendere il risultato dei vari test a cui si è sottoposta a causa dei vari malesseri degli ultimi tempi.

Intanto, Prudencio vorrà delle spiegazioni da Donna Francisca per capire il motivo per cui Loca lo spiava. La Montenegro per tutta risposta rivelerà che la ragazza è un'assassina. Elsa invece attraverserà un momento di crisi quando scoprirà tutti i soldi che dovrà dare all'ospedale per tutte le analisi che ha effettuato.

Per fortuna, a risolvere la questione ci penserà la sua migliore amica Marcela che donerà alla Laguna tutti i gioielli che il dottor Fernandez aveva lasciato nel dispensario.

Mesia invece metterà in guardia il Sindaco di Belmonte e gli dirà di guardarsi le spalle perché da un momento all'altro arriverà l'attacco di Carmelo. Ma, con gran sorpresa dei fan, Fernando volterà le spalle ad Esteban Fraile e invece di allearsi con quest'ultimo lo ucciderà senza pietà.

Intanto, Severo e Mauricio riceveranno la notizia che Mesia salverà Carmelo mentre Cifuentes troverà una lettera del Sindaco di Belmonte che si assumerà le colpe per entrambi gli attacchi.

Isaac ed Elsa pronti a convolare a nozze

Elsa comunicherà ai suoi amici che tutte le analisi sono positive ed è vicina alla completa guarigione. Intanto, scoppierà nuovamente la passione tra la Laguna e Guerrero, mentre l'Ortega non farà che pensare e ripensare a quello che la Montenegro gli ha riferito su Lola.

Isaac proprio dopo aver appreso che Elsa è guarita, coglierà l'occasione al volo e le farà la proposta di matrimonio. Inoltre, il carpentiere condividerà questa sua felicità con il suo migliore amico Matias. Stessa cosa farà Elsa che si confiderà con Consuelo e sarà al settimo cielo perché finalmente diventerà la moglie del Guerrero.