Temptation Island, il Reality Show in onda ogni lunedì alle 21:20 su Canale 5, la scorsa settimana ha tenuto incollati ai televisori ben 3.718.000 spettatori, pari al 22.4% di share, vincendo la concorrenza del film Pretty Woman, in onda su Rai 1, che ha raggiunto il 17,4% di ascolti.

Anche per questa settimana si prevede un altro successo, grazie soprattutto al cliffhanger della scorsa puntata, in cui Nunzia aveva chiesto un falò anticipato al fidanzato Arcangelo, conclusosi con la rottura della relazione tra i due.

Pubblicità

Pubblicità

La seconda puntata, però, si era chiusa con la richiesta di un ulteriore confronto da parte di Nunzia con il fidanzato per provare a riallacciare i rapporti con lui, ma alla fine la situazione per la coppia non è affatto migliorata.

Nunzia e Arcangelo

La terza puntata di Temptation Island si è aperta con il secondo falò tra Nunzia - che aveva deciso in precedenza di tornare a casa da sola - e Arcangelo, al quale era stato chiesto un secondo incontro, questa volta riconciliatore, accettato dal ragazzo.

Pubblicità

Nonostante il concorrente napoletano abbia accettato il secondo falò richiesto dall'ormai ex ragazza, la sua decisione è stata abbastanza chiara: non ha manifestato alcuna intenzione di ricongiungersi né di cambiare idea perché, come ha detto a Nunzia: "Tu non meriti queste cose, meriti l'opposto. Hai bisogno di un ragazzo che ti valorizzi". La 26enne ha provato a convincerlo a cambiare idea, a darsi una seconda possibilità, chiedendo persino alla regia di poter parlare con lui in privato, senza telecamere, ma ormai la decisione di Arcangelo era stata già presa: tornare a casa da solo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Reality Show

Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio

Le prime fidanzate a sottoporsi al falò sono state Ilaria e Katia, entrambe molto risentite per il comportamento dei rispettivi compagni.

Katia, che aveva iniziato la sua avventura a Temptation Island in modo spensierato diversamente dal fidanzato Vittorio, questa volta ha dovuto ricredersi. Infatti nel pinnettu le era stato mostrato un video del partner che, mentre parlava con la single Vanessa, le confessava di volere per sé una donna matura e non infantile.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando, durante il falò delle fidanzate, è stato mostrato alla 25enne di Rimini un altro filmato nel quale si vede Vittorio impegnato nel tentativo di baciare la tentatrice che, però, gira la testa dall'altra parte.

La seconda fidanzata che ha seguito dei video del proprio compagno è stata Ilaria, alla quale per l'ennesima volta è stato mostrato quanto il fidanzato Massimo si sia avvicinato alla tentatrice Elena.

Pubblicità

Il 29enne ha continuato a portare avanti le sue avance nei confronti della single, alla quale ha chiesto invano di scambiarsi un bacio. La concorrente capitolina ormai ha visto abbastanza: si è detta convinta di essere stata tradita più volte dal compagno e ha aggiunto di sentire esclusivamente il bisogno di consolarsi tra le braccia di Javier.

Nel frattempo il programma è andato avanti con il falò dei fidanzati Massimo e Vittorio. Per quest'ultimo c'è stato un filmato nel quale ha visto Katia pronta per l'esterna con il tentatore Giovanni, mentre Massimo ha visto Ilaria insieme a Javier che ha usato parole offensive nei suoi confronti, con la ragazza che ha ammesso di non pensare mai a lui.

Pubblicità

La regia ha deciso poi di mandare in onda un'altra sequenza, nella quale si è notata la gelosia provata dalla ristoratrice romana per l'intimità venutasi a creare tra Javier e Cristina. La reazione di Massimo agli insulti subiti da Javier è stata di estrema rabbia, soprattutto nei confronti della fidanzata che non l'ha difeso.

Sabrina e Nicola, Cristina e David

Nel corso del terzo appuntamento del reality show si è assistito alla richiesta sconvolgente di Sabrina di eliminare il single Giulio dalla trasmissione. Fin dalla prima puntata tra i due si era creato un bel feeling, ma a quanto pare la 42enne ha paura di legarsi troppo - e non solo fisicamente - al tentatore, e per questo motivo preferirebbe allontanarlo.

Inoltre ha ammesso che fin dal secondo giorno avrebbe voluto baciare Giulio, dimostrando così - secondo Nicola - di non essere affatto la stessa persona che aveva vissuto con lui per due anni e che diceva di amarlo.

Per la coppia composta da David e Cristina è arrivato un solo filmato per l'uomo, il quale ha visto la compagna impegnata in un ballo con il single Sammy. In un secondo momento, la 37enne si è ingelosita quando ha visto il tentatore ballare con un'altra concorrente.

Jessica e Andrea

Nel frattempo Jessica è stata convocata al pinnettu per assistere all'uscita tra Andrea e la single Sabina, la quale ha confessato - ricambiata - di sentirsi molto a suo agio con il ragazzo. Successivamente è stato il 31enne milanese a vedere un filmato della compagna che ha ammesso di essere confusa e indecisa tra il proprio ragazzo e il single Alessandro, ma di sentirsi maggiormente in sintonia con il tentatore.

La puntata è terminata per la seconda volta consecutiva con la richiesta di un falò anticipato. Questa volta, infatti, è stato Andrea a sentire l'esigenza di risolvere la situazione con Jessica, dicendo di non essere disposto a ricevere un no dopo averla vista entrare nella casa senza telecamere dei single ed essersi rifiutato di assistere ad altri due filmati.