Dopo Nunzia e Arcangelo, un'altra coppia non ha avuto il lieto fine al falò di confronto di Temptation Island. All'inizio della quarta puntata del reality, infatti, il pubblico ha assistito al serrato botta e risposta tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, conclusosi con un prevedibile addio. La ragazza, oltre ad aver lasciato il fidanzato, ha confermato l'interesse che ha scoperto di avere per il single Alessandro Zarino nel villaggio: i due sono andati via insieme, con la promessa di conoscersi meglio lontano dalle telecamere.

Pubblicità

Pubblicità

Jessica coerente al falò: lascia Andrea per Alessandro

Il percorso di Jessica Battistello a Temptation Island, si è concluso come tanti si aspettavano: dopo essersi avvicinata pericolosamente al single Alessandro sin dal primo giorno, la ragazza ha deciso di seguire quest'emozione fino alla fine. Nonostante sia stato Andrea Filomena a richiedere il falò di confronto immediato, la decisione di interrompere la loro storia d'amore di quasi 3 anni l'ha presa la giovane.

Pubblicità

Dopo aver ribadito più volte di essersi sentita trascurata dal compagno (al punto da arrivare ad annullare le nozze), la protagonista del reality non ha nascosto gioia e imbarazzo quando Filippo Bisciglia le ha mostrato un video con i momento più carini che ha condiviso con Zarino nel villaggio.

"Se lei si fosse mostrata pentita, ci sarei tornato insieme perché la amo", ha detto Andrea davanti a tutti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Jessica, però, non aveva alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e, con estrema coerenza, ha fatto sapere di voler mettere fine alla relazione col parrucchiere.

Dopo aver salutato Filomena, la Battistello ha accettato di incontrare Alessandro: il single ha confermato di nutrire un forte interesse per la ragazza, ed ha lasciato il programma con lei con la promessa di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo.

Jessica non segue il tentatore su Instagram

Jessica e Alessandro si stanno davvero frequentando dopo la fine di Temptation Island? A questa domanda che si sono fatti in molti, hanno provato a rispondere alcuni blog. 'Vicolo delle News, ad esempio, fa sapere che il single Zarino segue la Battistello su Instagram, mentre lei no.

L'apparente distacco che sembra esserci tra i due ragazzi sui social network, però, potrebbe dipendere dal regolamento del reality al quale hanno partecipato: finché non va in onda l'ultima puntata del format, nessuno dei protagonisti del cast può anticipare cosa è successo al termine delle registrazioni.

Pubblicità

Il bel napoletano però ha messo un like ad un commento che sempre un po' stonare con l'interesse che dice di provare per Jessica. "Mi sa che sei pronto per il trono", ha scritto qualcuno sotto ad una foto che Alessandro ha pubblicato sul suo profilo, facendo un chiaro riferimento ai tanti rumors che stanno circolando in questi giorni su un probabile arrivo del giovane sulla poltrona rossa di Uomini e Donne dopo la pausa estiva.