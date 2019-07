Il Segreto, la soap firmata da Aurora Guerra, va in onda alle 15:30 su canale 5. Le anticipazioni della settimana che va dal 22 al 26 luglio promettono grandi sorprese: Julieta, infatti, verrà rapita e violentata dai Molero.

Trame de Il segreto al 26 luglio

Tutti gli abitanti di Puente Vejo, a causa della bevanda venduta alla locanda, cominceranno ad avere dei ricordi che riguarderanno la loro infanzia.

Arriverà Roberto e alcuni come Maria e Rajmundo ne saranno contenti, mentre altri come Francisca e Ferdinando non lo guarderanno di buon occhio. Mentre parlerà con Maria, il nuovo arrivato verrà spiato da Ferdinando. Finalmente Alvaro si dichiarerà a Elsa manifestandole il proprio interesse. L'uomo le confesserà che il sentimento che prova per lei gli fa paura, tanto da pensare di voler lasciare Puente Vejo.

Dopo gli effetti che la bevanda avrà causato negli abitanti, Carmelo deciderà di far sparire tutte le ampolle. Intanto donna Francisca sarà furiosa per la presenza di Roberto alla villa, ma presto il ragazzo proverà a conquistarla usando la sua simpatia. A Puente Vejo cominceranno a diffondersi dei pettegolezzi che riguardano Roberto e Maria e questo scatenerà la gelosia di Fernando. Antolina ed Isaac cominceranno a discutere sempre più frequentemente a causa della possessività dell'uomo. Matias, allora, gli consiglierà di controllarsi e lui chiederà anche scusa ad Antolina.

Julieta sparirà nel nulla

Più tardi a Puente Vejo accadrà un fatto che preoccuperà molto: Julieta sparirà. Tutti i suoi conoscenti, presi dall'angoscia, organizzeranno delle ricerche. Dietro la scomparsa della donna, che si recherà nel bosco alla ricerca degli ingredienti per una nuova torta, ci saranno i Molero. Carmelo scoprirà che Julieta sarà stata rapita e violentata e deciderà di uccidere Eustaquio sparandogli un colpo in fronte.

Lamberto tenterà di vendicare la morte del padre provando ad uccidere il Sindaco, ma Don Berengario lo colpirà alle spalle salvando Carmelo. A causa delle ferite procurate dalla colluttazione, morirà anche Lamberto.

Quando Julieta sarà stata finalmente liberata chiederà di mantenere Il Segreto sulla violenza che ha dovuto subire dai Molero. Nel frattempo Isaac sarà molto scontroso con Antolina e la donna sospetterà che sia a causa di Elsa, pensando che i due si siano riavvicinati.

La gelosia di Fernando non darà pace all'uomo che vedrà Maria sempre più vicina a Roberto; così deciderà di organizzare un piano per fare in modo che il nuovo arrivato sia allontanato da Puente Vejo. Intanto Elsa rifiuterà Alvaro confessandogli di essere ancora molto innamorata di Isaac.