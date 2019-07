Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5, finisce nuovamente al centro della bufera mediatica social, complici le accuse che sono state mosse contro una delle coppie in gara. Si tratta di Andrea e Jessica, i quali fin dal primo momento all'interno del villaggio hanno dimostrato dei segnali di 'cedimento' e, poche ore dopo, la ragazza era già tra le braccia di uno dei tentatori single. Un comportamento che ha suscitato molto scalpore, al punto che in parecchi hanno cominciato a sospettare che in verità i due stessero facendo tutto questo per business e per ottenere la popolarità sperata. Su questo tema è intervenuta Raffaella Mennoia per negare i presunti inganni.

La versione di Raffaella Mennoia contro chi accusa la coppia Jessica-Andrea di 'business'

In molti hanno rilasciato delle dichiarazioni in cui sostenevano che in verità Jessica e Andrea fossero interessati soltanto ad acquistare il maggior numero di follower su Instagram per ottenere successo e visibilità. Un'accusa che in queste ore ha fatto scendere in campo anche l'autrice di Temptation Island, Raffaella Mennoia, la quale su Instagram ha voluto fare un po' di chiarezza su queste voci che si fanno sempre più insistenti.

L'autrice di Temptation ha così subito precisato che in questi giorni sul web e su vari blog ha letto soltanto una marea di 'str...' sul conto della coppia. Da chi sosteneva di averli visti mano nelle mano in un ristorante del loro paesino a chi ha ipotizzato che in realtà stessero prendendo tutti in giro, dal pubblico alla produzione del reality show. E così la Mennoia ha perso il controllo, dicendo che in questo modo danno degli imbecilli a tutto il gruppo di lavoro di Temptation Island e in particolar modo a lei, visto che è proprio lei l'artefice della scelta del cast del reality show estivo di Canale 5.

'Fate brutte figure', dice la Mennoia ai blog

Successivamente, poi, la Mennoia ha voluto fare una tirata d'orecchie ai vari blog che riportano determinate notizie senza poi smentirle nel momento in cui i diretti interessati lo fanno. ''Va bene gli strilloni, ma attenzione perché fate delle brutte figure'', ha dichiarato l'autrice aggiungendo che da parte loro si aspetterebbe che ammettessero di aver sbagliato e quindi che dessero le loro scuse per lo ''scivolone'' preso.

In attesa di vedere come si evolverà questa vicenda, bisogna aggiungere che lunedì prossimo in 'prime time' su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena anche per la coppia composta da Jessica e Andrea. Quest'ultimo, infatti, stremato dal comportamento fin troppo libertino della sua fidanzata, chiederà a Filippo Bisciglia di poterla rivedere immediatamente al falò finale di confronto.