La terza puntata di Temptation Island, è iniziata col botto: Filippo Bisciglia ha ripreso il racconto esattamente da dove si era interrotto una settimana prima, ovvero dal secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Nonostante la ragazza abbia implorato il fidanzato di tornare insieme per superare i problemi che hanno, lui non ne ha voluto sapere: la coppia si è detta addio dopo 13 anni tra le polemiche di chi ha trovato poco dignitoso il comportamento di lei.

Nunzia implora Arcangelo: 'Non mi lasciare, ho bisogno di te'

Ieri sera, l'attenzione dei fan di Temptation Island era tutta per il secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo: la napoletana, dopo aver lasciato il fidanzato pochi giorni prima, ha chiesto di rivederlo per tentare di ricucire il loro rapporto di 13 anni. A differenza di quello che si aspettavano in tanti, il ragazzo non ha provato a farsi perdonare il bacio che ha dato ad una single nel villaggio: spiazzando il pubblico e anche la compagna, il giovane ha chiarito subito di non voler tornare con lei.

"Ho riflettuto molto e ho capito di essere io quello sbagliato. Sono un uomo di m... e ora come ora non posso renderti felice", ha ripetuto più volte il protagonista del reality all'inizio della terza puntata. Nunzia, che probabilmente si aspettava di trovarsi di fronte un Arcangelo remissivo e disposto a tutto pur di portare avanti il loro amore, non ha creduto alle sue orecchie. A nulla sono servite le suppliche della ragazza all'ormai ex fidanzato: "Ti chiedo di porgermi la mano, usciamo insieme da qui e proviamo a mettere a posto tutto".

Quando Filippo ha chiesto al partenopeo se voleva lasciare Temptation da solo o con la compagna, lui ha risposto che la cosa migliore per tutti è che la storia finisca.

Nunzia ha rincorso Arcangelo e gli ha detto che ha bisogno di lui, ma è arrivato Bisciglia a portarla via e a ricordarle che merita una persona che le voglia bene tanto quanto lei ne vuole al suo ex. Il pubblico ha commentato in modo negativo l'atteggiamento remissivo della giovane; in molti, infatti, sui social hanno chiesto ironicamente che fine avesse fatto la dignità di lei, dopo averla vista implorare la sua dolce metà più volte.

La prima coppia che ha lasciato il reality Mediaset prima dello scadere dei 21 giorni, dunque, è "scoppiata": dopo 13 anni, i napoletani si sono detti addio.

Vittorio vicino alla single Vanessa: Katia senza parole

Tra le 5 coppie ancora in gioco a Temptation Island, ieri sera ha catturato l'attenzione del pubblico quella formata da Katia e Vittorio: se le prime due settimane è stata la bionda protagonista a far arrabbiare il fidanzato apprezzando la bellezza dei single, lunedì 8 luglio abbiamo assistito ad un inaspettato capovolgimento dei ruoli.

Il ragazzo si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Vanessa (tanto da provare a baciarla in spiaggia), e la sua "fotonica" compagna è rimasta senza parole quando ha visto questa scena al falò.

Anche Ilaria è sempre più vicina al single Javier: dopo aver visto Massimo tra le braccia di Elena nell'altro villaggio, la romana ha deciso di prendere in mano la situazione e conoscere meglio il giocatore di pallavolo che dal primo giorno l'ha intrigata.

La terza puntata del reality si è conclusa con la richiesta del falò di confronto immediato di Andrea a Jessica: dopo aver assistito all'ennesimo momento di tenerezza tra la fidanzata e il single Alessandro, il parrucchiere ha proposto un incontro definitivo con lei. Soltanto lunedì prossimo, però, scopriremo se la giovane ha accettato di vedere il compagno e soprattutto se usciranno insieme o separati da Temptation.