A poco più di 24 ore dalla terza puntata di Temptation Island, si sta facendo un gran parlare di una coppia in particolare: Jessica Battistello e Andrea Filomena. Dagospia e altri blog, infatti, hanno riportato la segnalazione secondo la quale i due avrebbero recitato una parte dall'inizio alla fine nel programma con l'unico scopo di arricchirsi. Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia sono intervenuti su Instagram per smentire tutti i Gossip che stanno circolando sui protagonisti del reality: la redattrice, ad esempio, ha negato con forza che i due ragazzi possano essere stati avvistati in pizzeria mano nella mano come si dice sul web.

Pubblicità

Pubblicità

Jessica e Andrea negano la presa in giro su Instagram

Nonostante non possano usare i social network fino alla fine di Temptation Island, ieri Jessica e Andrea hanno pubblicato un messaggio per commentare le tante voci che sono circolate sul loro conto. Ognuno con il proprio account, entrambi i protagonisti del reality ci hanno tenuto a smentire con forza i gossip che stanno impazzando su un loro presunto avvistamento in pizzeria oppure quelli su un accordo che avrebbero fatto prima di partire per prendere in giro tutti ed arricchirsi al termine dell'esperienza.

Pubblicità

Le parole che hanno usato la Battistello e Filomena, sono pressoché le stesse: i due ragazzi, infatti, hanno ribadito di essere stati sempre sinceri durante le registrazioni del format e di non poter dare nessuna anticipazione prima della fine del programma per contratto.

La coppia, però, ha voluto smentire sia la passeggiata mano nella mano che si dice abbiano fatto a Padova, che la notizia riportata da Dagospia su un loro piano architettato ad hoc per stare al centro dell'attenzione ed avere un tornaconto sia d'immagine che economico al termine di Temptation.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Né Jessica né Andrea, però, hanno detto qualcosa in più sull'epilogo che ha avuto la loro esperienza nei villaggi: soltanto domani sera, nel corso della terza puntata del reality, scopriremo come andrà a finire tra i due, perché le anticipazioni hanno fatto sapere che il loro falò di confronto sarà trasmesso tra poche ore.

Gli addetti ai lavori si difendono: 'Credete solo a noi'

Raffaella Mennoia, redattrice di Temptation Island, ha repostato le Stories di Andrea e Jessica sul suo profilo Instagram prima di ribadire la totale infondatezza delle notizie che sono circolate in questi giorni sulla coppia: l'autrice Tv, infatti, ha rassicurato il pubblico sulla limpidezza del suo lavoro e di quello di tutta la redazione, precisando più volte che è impossibile che i due protagonisti siano stati visti insieme nella loro città perché è vietato dal regolamento del programma.

Anche Filippo Bisciglia è intervenuto su questa storia con il seguente messaggio social: "È tutto molto semplice, basta avere fiducia in noi e nel lavoro che facciamo con attenzione e impegno".

"Noi non faremmo mai un torto a voi che da anni ci dimostrate tanto affetto. Chiacchiere", ha concluso il presentatore del reality rivolgendosi direttamente a quei telespettatori che hanno palesato dei dubbi sulla trasparenza di Temptation dopo aver letto i rumors su Andrea e Jessica.