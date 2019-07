"Non dormi con me?", è questa la domanda scomoda che Massimo fa alla single Elena in un video che la pagina Instagram di Temptation Island ha pubblicato pochi minuti fa. Durante la terza puntata del reality, dunque, il pubblico assisterà ad un avvicinamento pericoloso tra il ragazzo e una tentatrice, ma anche alla reazione della sua fidanzata Ilaria: nonostante quest'ultima abbia legato molto con Javier, non le farà piacere vedere il compagno tra le braccia di un'altra donna.

Massimo e Ilaria sempre più lontani

Una delle coppie di Temptation Island che sembra prossima all'addio, è quella formata da Ilaria e Massimo: entrambi i ragazzi, infatti, si sono avvicinati ai tentatori nei villaggi, lasciandosi andare spesso a gesti e parole troppo affettuose. Lunedì 8 luglio, durante la terza puntata del reality, i telespettatori potranno assistere ad un momento forse determinante per il futuro di questo amore: sulla pagina Instagram della trasmissione, infatti, è stato pubblicato un video che anticipa parte di quello che accadrà tra il romano e la fidanzata.

La ragazza viene chiamata nel pinnettu per vedere le immagini di una chiacchierata molto intima che il suo compagno ha fatto con la single Elena poco tempo prima. A sconvolgere Ilaria, però, sarà la seguente richiesta di Massimo alla tentatrice: "Ma tu non dormi con me?".

Il filmato che è stato caricato sui social network qualche minuto fa, si blocca prima che la giovane possa rispondere (ovviamente per non rovinare al pubblico l'effetto sorpresa), ma i fan hanno assistito comunque ad un intenso scambio di sguardi tra i due.

"Ciao Massimo", urla la protagonista di Temptation mentre si reca in giardino: le immagini che ha appena visto della sua dolce metà, hanno spiazzato parecchio la bella Ilaria.

Due falò di confronto nella terza puntata

La puntata di Temptation Island che andrà in onda tra due giorni su Canale 5, sarà ricca di colpi di scena: le anticipazioni che sono state date fino ad oggi, fanno sapere che ci saranno ben due falò di confronto definitivi lunedì prossimo.

Innanzitutto, il pubblico sarà informato su come è andata a finire tra Nunzia e Arcangelo: dopo averlo lasciato al termine del primo faccia a faccia, la napoletana ha richiesto un secondo incontro con il fidanzato per provare a ricucire il loro amore nato ben 13 anni fa.

Ad abbandonare il reality l'8 luglio (non si ancora se insieme o separati), saranno anche Andrea e Jessica: sarà il parrucchiere a chiedere il confronto immediato con la compagna dopo averla vista per l'ennesima volta tra le braccia del single Alessandro.

A proposito di questa coppia, sono tanti i Gossip che stanno circolando negli ultimi giorni: Dagospia, ad esempio, ha chiesto al pubblico di tenere gli occhi aperti perché pare che i piccioncini abbiano messo in scena una farsa solo per soldi. Alcuni compaesani della Battistello e di Filomena, hanno raccontato che i due si sarebbero accordati prima di partire per la Sardegna: l'intento di entrambi sarebbe quello di arricchirsi grazie alla visibilità che regala Temptation Island (pare addirittura che Jessica e Andrea siano stati avvistati nella loro città mano nella mano come se nulla fosse).