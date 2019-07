Torna anche questa settimana su Mediaset il consueto appuntamento settimanale con il reality dei sentimenti, "Temptation Island". Lunedì 22 luglio, infatti, è andata in onda in primetime su Canale 5 la quinta puntata dell'edizione corrente dello show, in cui abbiamo assistito al falò di confronto della coppia formata da Massimo e Ilaria. Per tutti quelli che non hanno potuto seguire la quinta puntata di Temptation Island in diretta su Canale 5, sappiate che avrete sempre l'opportunità di rivederla in replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della terza puntata di 'Temptation Island'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della quinta puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia sarà facilmente reperibile sia in televisione che sul web. In tv, infatti, andrà in onda in primetime su La5 martedì 23 luglio a partire dalle 21:10, mentre sul web sarà disponibile in qualsiasi momento sia su Mediaset Play che su Witty Tv.

I siti appena citati contengono delle pagine dedicate allo show in cui sono caricate tutte le puntate già andate in onda e diverse clip contenenti i momenti salienti del programma. Si segnala che, per vedere le repliche su Mediaset Play è indispensabile registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito, mentre per guardarle su Witty tv basta solo avere a disposizione una connessione ad internet. Da ricordare inoltre che il sito Mediaset Play mette a disposizione degli utenti registrati anche un'applicazione gratuita con cui guardare i programmi e le serie tv Mediaset anche dagli smartphone e dai tablet di ultima generazione.

I momenti salienti della quinta puntata

La quinta puntata di Temptation Island è stata principalmente incentrata sulle tre coppie rimaste ancora nei rispettivi villaggi insieme alle tentatrici e ai tentatori, quelle formate da Massimo ed Ilaria, Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio. La prima coppia citata è una delle più discusse dell'ultima edizione, a causa dei comportamenti che hanno avuto sia Massimo che Ilaria all'interno dei rispettivi villaggi.

Massimo, anche in questa puntata infatti, è stato molto vicino alla tentatrice Elena, mentre Ilaria lo è stata nei confronti del tentatore Javier Martinez. A fine puntata però la coppia è stata costretta ad affrontarsi nel corso del falò di confronto finale, che però non è stato mandato in onda per intero in quanto la seconda parte verrà trasmessa nel corso della sesta puntata. Katia è stata costretta a vedere altri video in cui il suo fidanzato, Vittorio era sempre più vicino ad una delle tentatrici, mentre Sabrina ha iniziato a dare i primi segni di preoccupazione dopo aver visto diversi video in cui Nicola era molto vicino a Maddalena.