Questa sera 10 luglio andrà in onda la seconda puntata della Serie TV Manifest. La prima messa in onda della scorsa settimana ha avuto molto successo tra il pubblico italiano, che si è appassionato alle storie dei protagonisti della fiction. La trama si incentra su alcuni passeggeri di un aereo spariti misteriosamente per 5 anni, anche se a quest'ultimi sembrerà che sia passata solo qualche ora. Al loro ritorno tutto sarà diverso e i personaggi si ritroveranno a dover far i conti con alcuni strani episodi. Il terzo appuntamento sarà trasmesso su canale 5 il 17 luglio e vedrà degli importanti cambiamenti per i protagonisti.

Spoiler terza puntata Manifest, gli episodi 7, 8 e 9 del 17 luglio

Il primo episodio del terzo appuntamento con Manifest sarà intitolato "Tutto a posto, niente in ordine". Ben deciderà di farsi assumere dalla SUD in modo tale da poter controllare tutti i loro archivi. L'uomo riuscirà a trovare dei dati su Fiona Clarke, una passeggera del suo stesso misterioso volo aereo. Michaela e Jared saranno alle prese con un caso d'omicidio. Vance scoprirà Ben mentre scruta i documenti della SUD, ma deciderà di non rivelare nulla.

L'ottavo episodio si chiamerà "Punto di non ritorno" e parlerà di Harvey, un uomo convinto di essere un angelo della morte. Quest'ultimo si getterà nel vuoto e morirà. Cal sarà un po' triste una volta ritornato a casa perché vedrà tutti i suoi compagni cresciuti, mentre lui è rimasto lo stesso. Ben continuerà a cercare ulteriori indizi per ritrovare tutti gli altri passeggeri del volo. L'ultimo episodio della terza puntata si intitolerà "Bilancio delle vittime" e parlerà di Autumn Cox, una passeggerà che cercherà l'aiuto di Ben ma che in realtà è una spia.

Le anticipazioni raccontano che l'uomo deciderà di terminare la sua relazione con Grace ed andrà via dalla loro casa. Vance morirà in seguito ad un'esplosione accidentale.

Replica Manifest, tutte le puntate andate in onda online su Mediaset Play

Per tutti coloro che non potessero assistere alla puntata di Manifest che andrà in onda questa sera 10 luglio o alle prossime, sarà possibile usufruire del servizio Mediaset Play tramite il quale si potranno rivedere tutte le repliche.

Per poter utilizzare il sito, basterà iscriversi con la propria mail ed una password, da ricordare poi per tutti gli accessi successivi. Tutti i telespettatori potranno riguardare le repliche in maniera totalmente gratuita, basterà essere in possesso soltanto di una connessione ad internet. Per chi volesse avere gli episodi sempre a portata di mano, è disponibile l'apposita applicazione da scaricare sul proprio smartphone o tablet.