Dal 15 settembre ritorna la Fiction Un Passo dal cielo giunta alla 5 edizione. Daniele Liotti sostituirà l'indimenticabile Terence Hill e ha già rilasciato interviste su quanto accadrà nella nuova famosa serie. Francesco ed Emma, secondo quanto ha riportato il settimanale DiPiù Tv, chiuderanno il loro rapporto, iniziato alla fine della quarta stagione. Eva e il Commissario Nappi avranno delle difficoltà soprattutto dopo la nascita della loro prima figlia.

Un Passo dal cielo 5 da settembre su Rai 1 con rapporti di coppia problematici

Durante le puntate finali relative alla quarta stagione di Un passo dal cielo, Francesco ed Emma davano l'impressione di una coppia unita. La loro relazione però andrà in crisi e i motivi verranno chiariti dal 15 settembre 2019, data di inizio della quinta serie della favolosa fiction.

Non solo loro saranno protagonisti di situazioni complicate, anche il Commissario Nappi ed Eva si ritroveranno a dovere risolvere non pochi problemi.

Tra questi ultimi non avverranno rotture definitive e l'unione non si sgretolerà, ma il loro amore verrà messo a dura prova.

Dopo la nascita della prima figlia, Eva e il Commissario faticheranno parecchio ad accettare i ruoli di genitori. La felicità per la nuova nata andrà a scontrarsi con la privacy della coppia. L'arrivo di una collega in commissariato complicherà la situazione già critica.

Valeria Ferranti che interpreta Beatrice Arnera giungerà nel commissariato di San Candido

A Un passo dal cielo si assisterà alla gelosia di Eva, mamma da poco tempo che vedrà Valeria, come una rivale più curata e meno stanca, vicino al padre di sua figlia.

Altre novità rivelate da Liotti al settimanale Vero rivelano che la fiction sarà realizzata con una trama relativa a un unico caso per episodio.

La serie si tingerà di giallo e solo alla fine verrà a galla tutto. In passato i casi raccontati in ogni puntata erano invece più di uno.

Rocío Muñoz Morales ha raccontato a Confidenze di avere girato le scene della nuova stagione mentre era in dolce attesa.

Durante la quinta serie l'attrice spagnola, compagna di Raoul Bova indosserà indumenti comodi e capienti, per niente attillati. Così maschererà il suo stato di donna incinta.

L'attrice aveva saputo da poco di attendere la sua seconda creatura, Alma, venuta al mondo nel novembre 2018. Anche Eva, nella fiction sarà mamma come la sua protagonista. Rocío e Raoul non sembrano in crisi, sono invece vicini al matrimonio.

“Siamo uno, siamo inseparabili. Appiccicati, come piace a noi“, la bella spagnola ha postato sul suo profilo Instagram.

Poco tempo fa infatti il web aveva scatenato un gossip sui presunti problemi con Bova. Rocío è intervenuta prontamente, mettendo a tacere ogni pettegolezzo e sta vivendo con Raoul e le figlie una stupenda storia d'amore a dispetto di chi ha parlato di crisi.