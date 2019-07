David e Cristina sono usciti insieme [VIDEO] da Temptation Island: la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si è confrontata al falò prima dei 21 giorni previsti dal reality, per volere dell'ex cavaliere. David ha fatto di tutto per convincere la fidanzata a riprovare a stare insieme e così è stato, ma il pubblico non sapeva cosa fosse accaduto tra i due subito dopo l'incontro avvenuto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. A rendere più chiara la situazione è stato postato da Witty.tv un video che chiarisce la posizione di David e Cristina.

Le affermazioni di David

La coppia è stata intervistata per conoscere le impressioni a caldo, subito dopo l'emozione dell'incontro. "Sono soddisfatto, manterrò le promesse che ho fatto", ha affermato David che pare non aver più dubbi circa l'amore che nutre nei confronti della bellissima Cristina. L'idea che l'uomo aveva al suo ingresso nel villaggio, è rimasta immutata: il suo desidero era rendere più forte il rapporto e anche dopo la sua uscita dal programma è intenzione di David fortificare il suo amore con la compagna che vuole al suo fianco.

"Io non ho mai pensato che potesse finire tra noi", ha poi concluso l'ex cavaliere che non riusciva più a sopportare la vicinanza che si era creata tra la sua donna e il tentatore Sammy. Quest'ultimo era riuscito ad avvicinarsi alla ex dama corteggiandola e facendola sentire libera e veramente importante, sensazioni di cui Cristina nell'ultimo periodo lamentava la mancanza. David, ad oggi, ha dichiarato di avere intenzione di cambiare.

Considerazioni a caldo di Cristina

"Mi sono basata sui nostri momenti belli, belli e molti intensi. Per come sono intense le nostre discussioni sono intensi anche quei momenti", ha commentato Cristina, che poi ha affermato che di certo le cose con David andranno per il meglio se lui riuscirà a mantenere le promesse che le ha fatto. Inoltre, la ex dama non ha nascosto di aver provato emozioni fortissime durante il suo percorso a Tempatation Island.

Cristina ha aggiunto di aver riscoperto alcuni aspetti molto importanti, tra cui il rispetto per la persona che si ama, senza trascurare che ciò che desidera è continuare a star bene anche una volta ritornata alla quotidianità con il suo fidanzato. Anche David ha ben compreso le necessità della sua fidanzata e, se non vuole perderla, dovrà impegnarsi per rendere più leggera, nel senso positivo del termine, la vita di coppia.

Infatti, a concludere l'intervista è stata proprio una frase di David: "Mi impunterò meno sulle cose e mi lascerò più andare, perché ora so che ne voglio altre". David, insomma, è sicuro dei suoi sentimenti, ma ciò dovrà essere di supporto per la sua relazione, affinché anche Cristina possa vivere serena, anche se diversi rumors parlano già di rottura tra di loro. Al momento poco si sa di come è andata dopo che le telecamere si sono spente, ma dopo il falò David pareva intenzionato a non lasciarsi sfuggire la donna che ama, solo la puntata finale del reality potrà svelare qualcosa di più.