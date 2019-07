Altre due coppie di personaggi famosi si sono tirate fuori dal cast della seconda edizione Vip di Temptation Island: Alex Belli e Kikò Nalli, infatti, hanno rilasciato delle dichiarazioni molto nette sul Gossip che li voleva in procinto di mettersi alla prova nel reality di Canale 5. L'attore ha fatto sapere di voler vivere la storia con Delia Duran lontano dalle telecamere, il parrucchiere romano, invece, ha negato qualsiasi contatto con la redazione del format Mediaset in un'intervista radiofonica.

Alex Belli non sarà a Temptation con la fidanzata

Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie che le riviste di gossip hanno accostato a Temptation Island Vip 2 nell'ultimo periodo; secondo voci di corridoio, infatti, l'attore e la compagna erano tra i candidati principali al cast del format che tornerà su Canale 5 da metà settembre.

Interpellato da Nuovo su questa notizia, l'ex volto di "Centovetrine" ha chiarito: "Sono lontano dalla Tv.

Preferisco vivere la mia storia senza le telecamere. Se dovesse chiamarmi Maria De Filippi non le riaggancerei mai il telefono, ma le spiegherei che il piccolo schermo non mi coinvolge perché racconta solo il 5% di quello che sono".

Il regista e fotografo, dunque, ha fatto sapere che non accetterebbe l'eventuale proposta di partecipare al reality delle tentazioni, quello che un anno fa ha regalato fama e successo a personaggi come Stefano Bettarini, Valeria Marini e molti ex di Uomini e Donne.

Dopo essere stato su tutti i giornali per la turbolenta fine del suo matrimonio e poi per l'addio mediatico a Mila Suarez, Belli sembra volersi godere la relazione con la modella Delia tra le mura di casa e non in un villaggio vacanze nel quale vivono molti ragazzi/e single.

Kikò precisa: 'Non amo i falsi scoop'

Un altro personaggio che di recente è stato accostato alla seconda edizione Vip di Temptation Island, è Kikò Nalli: dopo aver trovato l'amore nella Casa del Grande Fratello pochi mesi fa, si diceva che il romano fosse già pronto ad un altro reality in coppia con la sua Ambra Lombardo.

Se l'ex professoressa si è detta predisposta a mettersi alla prova nel programma delle tentazioni, il suo compagno ha frenato ogni entusiasmo dichiarando in radio: "Questa è una notizia falsa che circola da un mese ormai.

La smentisco ufficialmente. A differenza di ciò che si è detto, noi non siamo stati contattati da nessuno".

"Non mi piacciono i falsi scoop, ma solo la verità", ha aggiunto l'ex marito di Tina Cipollari prima di puntualizzare che è stata la sua agenzia milanese a chiedere a lui e alla fidanzata se fossero disponibili per la trasmissione in partenza a metà settembre su Canale 5.

Il parrucchiere, dunque, nega con forza di aver parlato con un membro della produzione di Temptation: per il momento, dunque, Kikò e Ambra sembrano tagliati fuori dal cast che gli autori del reality stanno mettendo su in questo periodo.