Manca circa un mese all'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, perciò il nuovo numero di Spy ha regalato ai suoi lettori alcune interessanti anticipazioni sul cast che gli autori stanno mettendo su in questi giorni. La rivista di Gossip fa sapere che sarà Alessia Marcuzzi la presentatrice del reality: la romana prende il posto che un anno fa è stato di Simona Ventura.

Per quanto riguarda le coppie famose che si faranno tentare da ragazzi/e single, non c'è ancora nulla di ufficiale: gli addetti ai lavori, però, hanno escluso dalla lista dei possibili concorrenti alcuni personaggi che in questo periodo sono stati accostati al format.

Tante novità sul cast di Temptation

La seconda edizione Vip di Temptation Island, sta scaldando i motori: a fine agosto, infatti, inizieranno le registrazioni delle puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 da metà settembre (il giorno previsto per la messa in onda, ad oggi, è martedì 17).

Il numero di Spy che uscirà venerdì 26 luglio, offre alcune interessanti anticipazioni sul cast che gli autori stanno costruendo in queste settimane: dalla padrona di casa ai personaggi famosi che vivranno nei villaggi della Sardegna per 21 giorni con molti ragazzi/e single.

A sostituire Simona Ventura alla conduzione (la torinese è tornata in Rai nella scorsa primavera), sarà Alessia Marcuzzi. "Spy ufficializza la presenza de La Pinella alla guida del reality", è questa la notizia che ha dato in anteprima la pagina Instagram del settimanale di gossip pochi minuti fa.

La presentatrice romana, dunque, torna al timone di un programma Mediaset dopo il flop dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: per Alessia sarà un debutto assoluto nel ruolo di voce fuori campo e confidente dei Vip durante i falò.

Spy esclude alcune coppie dal cast di Temptation

Oltre ad ufficializzare l'arrivo di Alessia Marcuzzi alla guida di Temptation Island Vip 2 e a confermare che le riprese inizieranno a fine agosto, Spy ha riportato qualche altra interessante anticipazione sul reality.

Dopo aver precisato che ancora non c'è nessuna notizia certa sui personaggi che parteciperanno al format sulle tentazioni d'amore, la rivista di gossip ha incuriosito i suoi lettori definendo il cast "variegato e con nomi ad effetto".

I giornalisti, però, si sono sbilanciati escludendo molti Vip che nelle scorse settimane sono stati accostati al programma di Canale 5. Stando a quello che anticipa il giornale scandalistico, non dovranno farsi tentare dai single: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Luca Onestini, Kikò Nalli e Ambra Lombardo, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio.