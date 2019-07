Ieri, lunedì 8 luglio, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2019. Quella formata da Jessica e Andrea è una coppia che starebbe arrivando sempre più vicina al capolinea. Infatti, la giovane ha dimostrato di essersi affezionata al bel tentatore Alessandro e questo ha fatto davvero andare su tutte le furie il suo fidanzato. Durante il falò, Andrea ha spiegato di essersi davvero infastidito delle dichiarazioni della sua ragazza rilasciate nei suoi confronti all'interno del video.

Jessica elogia Alessandro e critica Andrea

Durante una chiacchierata con Sabrina Martinengo in camera nel villaggio delle fidanzate, Jessica ha parlato del tentatore Alessandro facendo un paragone con il suo fidanzato Andrea. "Io con Alessandro mi trovo davvero bene. È una persona che ammiro davvero e tutta questa ammirazione non ce l'ho per il mio fidanzato" ha dichiarato la ragazza. Dopo aver sentito queste parole, Andrea si è scagliato contro Jessica: "Che schifo.

È davvero immatura. Non ci sono parole. Io non ho fatto altro che pensare a lei in questi giorni". Dopodiché il giovane ha aggiunto: "Io non mi faccio prendere per il c**o da una mocciosa". Nel corso del video riguardante la sua fidanzata, Andrea ha deciso di chiedere un nuovo falò di confronto. "Non mi serve vedere nient'altro. Voglio il falò di confronto immediato e lo voglio qui. Questa sera. Ora". Insomma, che cosa deciderà di fare Jessica? Accetterà il falò oppure no? Non ci rimane che scoprirlo nella prossima puntata di Temptation Island in prima serata su Canale 5 lunedì prossimo.

Sabrina e Cristina sempre più vicine ai tentatori

Nel villaggio delle fidanzate, Sabrina Martinengo si è avvicinata sempre di più al tentatore Giulio Raselli, ancora più giovane del suo fidanzato Nicola Tedde. La donna 42enne ha ammesso di sentirsi molto confusa, ma allo stesso tempo non le dispiacerebbe conoscere Giulio anche al di fuori di Temptation Island. Tuttavia, il suo fidanzato Nicola sembra non gradire affatto sbottando: "Ma è proprio una schifosa.

Questa si sta vivendo la sua storiella da ventunenne".

Nel frattempo, anche Cristina ha continuato ad interagire con Sammy, un altro dei tentatori del villaggio. I due si sono scambiati persino le magliette e i profumi, scatenando la gelosia di David. Insomma, che cosa accadrà esattamente alle coppie? Chissà, per ora non è dato saperlo, ma quello che trapela dalle varie anticipazioni della quarta e prossima puntata di Temptation Island 2019 è che Massimo scoppierà in lacrime per la sua Ilaria.

Che quest'ultima abbia fatto qualche gesto che abbia infastidito il ragazzo? Tutto è possibile.