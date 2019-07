L'assenza di Giorgio Manetti si è fatta sentire nella stagione del Trono Over di Uomini e donne che si è conclusa lo scorso maggio. Gemma Galgani è apparsa in forte difficoltà con i cavalieri da lei conosciuti nel parterre maschile, senza evidenziare un reale interesse per qualcuno di loro. Per qualche tempo sembrava essere Rocco Fredella il possibile sostituto del 'Gabbiano' ma il loro rapporto non ha dato alcun esito, tanto che il piastrellista è oggi felicemente fidanzato con Dory.

Pensando a quanto accaduto lo scorso anno, i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di Giorgio nel programma condotto da Maria De Filippi ed una sua recente dichiarazione su Instagram ha ulteriormente scatenato la curiosità dei telespettatori.

Giorgio Manetti: 'Ci vediamo a settembre'

Dopo un anno di pausa, Giorgio Manetti tornerà a Uomini e donne? È quanto si chiedono i fan del programma che hanno ascoltato il video recentemente pubblicato dall'ex cavaliere su Instagram.

In esso lui dichiara: "Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!" Nel filmato in questione lui non precisa il luogo in cui potrà vedere i suoi sostenitori, lasciando tuttavia presagire ad un format televisivo. La speranza è che sia ancora il Trono Over il contesto in cui il 'Gabbiano' apparirà a fine estate, anche se va precisato che lui al momento è felicemente fidanzato. In varie interviste, Giorgio ha rivelato di avere ritrovato l'amore con Caterina, una sua ex fidanzata, e di avere avviato con lei un rapporto sentimentale che ha già portato alla convivenza.

Solo in caso di rottura, la partecipazione a Uomini e donne avrebbe un senso. In caso contrario, Manetti potrebbe essere presente in altri programmi tra i quali sarebbero plausibili Domenica Live o Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso.

Le parole di Gemma Galgani su Giorgio

In attesa di scoprire se Giorgio Manetti tornerà davvero a Uomini e donne come sperano i suoi fan, di recente anche Gemma Galgani ha parlato di lui, confermando i sentimenti forti provati per il fiorentino in passato.

Nell'intervista rilasciata nell'ultimo numero di 'Uomini e donne Magazine' ha spiegato di averlo lasciato per provocazione, nella speranza di sbloccare la situazione di stallo che si era venuta a creare tra loro. Ma purtroppo il suo gesto non ha dato l'esito sperato: "Ho abbastanza sensibilità per sentire, per capire, è una cosa che non riesci neanche ad afferrare: c’era qualcosa di unico tra noi. Il suo orgoglio però è stato un muro". Sebbene anche Giorgio di recente abbia avuto parole di stima per la Galgani, dopo tale rottura tra loro non c'è stato alcun avvicinamento e Manetti si è poi fidanzato con Caterina.

Gemma, invece, ha dimostrato di faticare molto nella sua ricerca dell'anima gemella.