Una settima edizione ricca di colpi di scena che sta appassionando i fan di Temptation Island che, nelle prime due puntate, hanno seguito con interesse le vicende delle varie coppie in gioco. In particolare ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata la coppia formata da Jessica e Andrea, con la ragazza che sin dalle prime battute, è parsa infatuata del single Alessandro, con il quale si sta lasciando andare in atteggiamenti sempre più complici e intimi.

Da quanto si apprende dagli spoiler, nella prossima puntata Andrea, esasperato dalla situazione, richiederà un secondo falò di confronto alla fidanzata. Saranno vicini all’addio, come è stato per Nunzia e Arcangelo?

Jessica perde la testa per Alessandro, la furia di Andrea

Jessica sta attirando non solo curiosità, ma anche le critiche del pubblico di Temptation Island che, sin dal suo ingresso nel resort sardo, hanno notato come la giovane abbia letteralmente perso la testa per il tentatore Alessandro.

La vicinanza tra i due, come si è visto, ha costretto già nella prima puntata il compagno Andrea a richiedere un falò di confronto immediato, al quale però Jessica non si è presentata. Quest’ultima, incurante del fidanzato, ha continuato a flirtare con Alessandro e le immagini dei due sempre più vicini e complici sono nuovamente state visionate, suo malgrado, dal fidanzato che ha mal digerito la situazione. Da quanto si apprende dagli spoiler riguardanti il prossimo appuntamento di lunedì 8 luglio, Andrea, particolarmente indispettito e furioso, richiederà nuovamente un falò di confronto immediato con Jessica.

Probabile addio dopo il falò

Dalle brevi clip riguardanti ciò che verrà trasmesso nella terza puntata di Temptation Island, Andrea sarà determinato ad incontrare la fidanzata Jessica ad un secondo falò, più che mai deciso a non accettare un nuovo rifiuto, come invece accaduto la volta precedente.

Stando ad alcuni rumors circolanti in rete, pare che la coppia, dopo la fine delle registrazioni del reality, sia stata avvistata insieme e c’è chi ha insinuato che i due abbiano preso in giro la produzione simulando la loro crisi e il loro addio. Stando ad altre indiscrezioni invece, pare che tra Jessica e Andrea, l’amore sia giunto al capolinea, dopo essere stati ad un passo dalle nozze. Per scoprire la verità sui due fidanzati, protagonisti di questi primi episodi del reality e per sapere se vi è stato il tradimento di Jessica con Alessandro, non resta che seguire la nuova puntata di Temptation Island 2019, in onda lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5.