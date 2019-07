Nuovi episodi in compagnia della soap opera "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" che va in onda tutti i giorni della settimana ottenendo un riscontro positivo del pubblico. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso di martedì 9 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. Quest'ultima perderà la felicità per via della presenza ostacolante nella sua vita della sorella.

Le tensioni avvertite da Nazli per via del comportamento della sorella

Asuman ha costretto l'Aslan ad affrontare una situazione più complessa del previsto in quanto ha fatto arrivare al giudice delle foto compromettenti sul conto di Ferit.

La chef si dimostrerà adirata nei confronti della donna che ha fotografato l'Aslan e gli ha impedito di poter occuparsi del piccolo Bulut in quanto il giudice ha preferito dare la fiducia a Hakan e Demet. Nazli non sarà in grado di mantenere il controllo della situazione e farà notare ad Asuman l'intenzione di raccontarle la verità al datore di lavoro in merito a quanto successo.

Il dispiacere di Bulut

La collaboratrice si recherà in serata a casa di Ferit ma i due innamorati finiranno per chiacchierare e bere mettendo in secondo piano delle cose importanti.

La giovane donna si lascerà andare e berrà più del previsto al punto che passerà la notte a casa dell'imprenditore. Si complicheranno i rapporti tra Ferit e Nazli per via dell'atteggiamento assunto dalla cuoca che non vorrà iniziare la relazione con l'uomo a causa della malafede della sorella. Bulut vivrà un momento di inquietudine e, dispiaciuto per la lontananza da Ferit, prenderà una decisione inaspettata.

La sparizione del bambino scappato dalla casa di Hakan e Demet

Il bambino avrà intenzione di lasciare l'abitazione di Hakan e scomparirà nel nulla.

Ferit e Nazli verranno messi al corrente della vicenda trovandosi ad affrontare momenti di preoccupazione per la sparizione di Bulut. I due innamorati riusciranno a ritrovare il bambino recatosi nella casa dei genitori defunti. Infine Nazli vorrà trovare un modo per allontanarsi dall'affarista pensando che la sua vicinanza a Ferit complichi la vita dell'uomo di affari. Can Yaman è riuscito a conquistare l'affetto delle fan curiose di conoscere dei particolari intorno alla vita privata dell'attore turco che, recentemente, è stato protagonista di un'intervista al settimanale "Tv sorrisi e canzoni".

Ozge Gurel, invece, è molto conosciuta dai telespettatori per via del successo ottenuto con "Cherry Season", dove ha fatto coppia con Serkan Cayoglu divenuto il suo compagno. La giovane attrice si è concessa una vacanza con il Cayoglu in costiera Amalfitana, dove sono stati disponibili per delle foto con i fan.