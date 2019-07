Ci sono molte novità nella prossima stagione televisiva di Mediaset e una di queste è Amici Vip, un talent.show basato sulla partecipazione di giovani concorrenti. I partecipanti avranno la possibilità di mostrare il proprio talento, affrontando una serie di prove e, stando alle ultime indiscrezioni, Maria De Filippi ha deciso di farsi da parte per dare spazio a Michelle Hunziker. Mediaset avrebbe quindi deciso di puntare su una presentatrice che vanta delle esperienze importanti e, nel corso di numerosi anni di carriera, ha instaurato un buon rapporto con il pubblico.

I vertici di Mediaset credono che la conduttrice italo-svizzera abbia le capacità per reggere il paragone con una regina della televisione come Maria De Filippi. Ci sono aspettative importanti su questo programma inedito e ci sono delle evidenti differenze tra Michelle Hunziker e Maria De Filippi.

La decisione di affidare la conduzione alla conduttrice italo-svizzera

La Hunziker potrebbe compensare le caratteristiche di Maria De Filippi in quanto riesce a far divertire il pubblico come ha dimostrato nella conduzione di programmi come Striscia la notizia e il più recente All togheter now.

Si tratta di uno dei motivi per i quali sarebbe stata scelta per una trasmissione che vanta la produzione della società di Maria De Filippi, chiamata "Fascino". Lo scorso mese la Hunziker ha preso parte all'ultima puntata di Amici dove ha avuto modo di vestire i panni di giudice speciale.

La partecipazione di personaggi famosi

La presentatrice ha avuto modo di dare un parere sui concorrenti in gara.. Ci saranno delle differenze tra Amici Vip e il programma ormai storico condotto da Maria De Filippi: nella nuova e inedita trasmissione ci sarà la partecipazione di personaggi noti al grande pubblico.

Inoltre è circolata un'indiscrezione secondo la quale, nel corso di Amici Vip, i concorrenti avranno la possibilità di rendere nota allo spettatore la propria storia privata.

La possibile presenza di Gianni Sperti

Si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Gianni Sperti nel programma, in quanto parliamo di un amico storico di Maria De Filippi, che riveste da molti anni il ruolo di opinionista in una storica trasmissione come Uomini e Donne.

Si può ricordare un retroscena in merito a Sperti che, in passato, è stato un ballerino di danza moderna e, in una recente intervista, ha parlato del suo amore per il canto. Infine Gianni potrebbe essere il candidato ideale per il fatto che ha una storia piena di curiosità, dal matrimonio con Paola Barale alla presunta omosessualità.