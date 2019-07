Da quando sono stati ufficializzati gli addii tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, molti ex protagonisti di Uomini e donne si sono esposti per commentare il tutto. Se Lorenzo Riccardi ha scherzato sulla "pericolosità" delle vacanze a Ibiza che alcuni colleghi hanno fatto prima di lasciarsi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella hanno lanciato delle frecciatine non indifferenti alle troniste che si sono rivelate un "flop" dopo la fine del programma: sia il siciliano che la napoletana, infatti, hanno puntato il dito contro le due ragazze per difendere le loro criticate storie d'amore.

Pubblicità

Pubblicità

Luigi si sfoga dopo gli attacchi di Angela e Giulia

Dopo la battuta che ha fatto Lorenzo Riccardi, è toccato a Luigi Mastroianni usare i social network per commentare le precoci rotture tra alcuni protagonisti di Uomini e Donne: su Instagram, infatti, i fan hanno chiesto all'ex tronista di sbilanciarsi sull'addio tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, ufficializzato proprio ieri.

Il ragazzo, dopo aver precisato di non essere una persona che si impiccia degli affari altrui, ci ha tenuto a dire un paio di cose su coloro che hanno criticato il suo percorso in Tv prima che scegliesse Irene Capuano: "Voglio togliermi qualche sassolino, perché entrambe hanno giudicato il mio modus operandi all'interno del programma".

Pubblicità

Il siciliano ha aggiunto: "Fatti alla mano, una si è lasciata dopo 3 giorni per chissà quale motivo, l'altra si è lasciata pare per dei tradimenti".

Luigi, dunque, ha voluto sottolineare quanto la sua avventura su Canale 5 sia stata limpida ed abbia raggiunto l'obiettivo di trovare l'amore, quelle delle "colleghe" che l'hanno contestato si sono rivelate un flop perché sono tornate single a nemmeno un mese dalla scelta. "Alla fine, non so il modus operandi sbagliato qual era. Non volevo fare polemica, la mia era una constatazione. Tutti i rapporti possono finire, ma l'importante è essere sempre corretti", ha concluso Luigi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Teresa e Andrea innamoratissimi dopo U&D

Un'altra ex tronista che nei mesi scorsi è stata fortemente messa in dubbio dai fan di Uomini e Donne, è Teresa Langella: la sua storia d'amore con Andrea Dal Corso, partita un po' a rilento dopo il "no" di lui al Castello, non ha mai convito pienamente il pubblico.

Dopo aver appreso dai social network delle rotture tra Angela e Alessio e tra Giulia e Manuel, la bella napoletana ha deciso di pubblicare un post che sembra una frecciatina neppure troppo velata a chi non ha mai creduto alla sua relazione, oggi più solida che mai.

La ragazza, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram il seguente messaggio: "Manuel e Giulia si sono lasciati in poco tempo, mentre Ivan e Sonia e Teresa e Andrea stanno insieme. Non ci avrei scommesso nulla su di loro".

L'unico commento che la Langella ha fatto a riguardo, è: "Il tempo...", come a voler dire che le cose vere e sincere alla lunga vengono fuori.