La storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, è ufficialmente finita: a confermare il Gossip che circolava in rete da qualche giorno, è stata l'ex tronista di Uomini e donne in alcuni video che ha postato su Instagram. Nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno, dunque, la torinese ha informato i fan che il suo ormai ex fidanzato è stato una grande delusione per lei: secondo il racconto fatto dalla ragazza, il comportamento del savonese sarebbe stato completamente diverso quando le telecamere si sono spente circa un mese fa.

Giulia e Manuel si sono lasciati: l'annuncio di lei su IG

Le voci sul tradimento che si dice abbia subito, sono state la goccia che hanno fatto traboccare il vaso per Giulia Cavaglià: stando a quello che la ragazza ha raccontato pochi minuti fa su Instagram, la relazione con Manuel Galiano non è mai veramente decollata dopo la fine di Uomini e Donne.

In alcuni video che ha pubblicato nelle sue Stories questo pomeriggio, dunque, la torinese ha precisato: "Volevo rispondere a chi dice che non ci sto male, che non sempre le persone si chiudono in casa quando hanno dei problemi.

Anzi, io vi consiglio di uscire e stare con gli amici se c'è qualcosa che non va".

Subito dopo, l'ex tronista ha comunicato una notizia che in molti aspettavano da giorni: "Io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi. Diciamo che si è rivelato un flop dopo la trasmissione, nel senso che si è dimostrato completamente diverso da quello che pensavo che fosse".

Nonostante non abbia mai citato la mancanza di rispetto che pare abbia ricevuto da parte dell'ormai ex compagno, Giulia non ha nascosto la sofferenza che le hanno provocato i tanti gossip che sono circolati sulla sua vita privata nell'ultimo periodo: "Ci sto male perché ho messo l'anima in questo percorso".

La torinese, comunque, ha concluso il suo attesissimo messaggio con la seguente riflessione: "Pazienza, non è andata".

Due coppie di U&D sono 'scoppiate' ad un mese dalla scelta

Che tra Giulia e Manuel le cose non andassero benissimo, lo si era capito dai "like" che lui ha messo in questi giorni ai commenti di chi appoggiava lui e criticava pesantemente lei: da quando è tornato da Ibiza, infatti, si dice che Galiano non abbia mai avuto l'occasione di confrontarsi con la fidanzata sulle voci che sono circolate.

Uomini e Donne è andato in vacanza da un mese, e sono già due le coppie che si sono formate a maggio scorso che si sono "sfasciate": oltre a Manuel e Giulia, anche Angela Nasti e Alessio Campoli non sono riusciti a superare l'impatto con la realtà.

Stando a quello che ha raccontato l'ex corteggiatore al magazine della trasmissione, la sua frequentazione con la napoletana sarebbe durata circa 13 giorni (7 dei quali lei li ha trascorsi a Ibiza con la famiglia). Gli unici protagonisti del Trono Classico che sono più innamorati che mai da quando si sono spente le telecamere, sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.