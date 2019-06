La notizia sul tradimento che si dice abbia subito Giulia Cavaglià, è sulla bocca di tutti: da quando sui social network ha iniziato a circolare il video nel quale si vedrebbe Manuel Galiano baciare un'altra ragazza a Ibiza, in tanti si sono esposti per dire la loro opinione a riguardo. Lorenzo Riccardi, vecchia conoscenza della tronista torinese, ieri ha usato Instagram per commentare in modo ironico quanto è successo: il pugliese, infatti, ha consigliato alle coppie nate a Uomini e donne di partecipare a Temptation Island piuttosto che andare in vacanza sulla "isla".

Lorenzo commenta il gossip di questi giorni

La vacanza a Ibiza che Manuel Galiano ha fatto con alcuni amici nei giorni scorsi, potrebbe aver portato alla fine della sua storia d'amore con Giulia Cavaglià: sono molte, infatti, le voci che sostengono che il ragazzo abbia tradito la fidanzata, baciando un'altra in una nota discoteca del posto.

Nonostante il diretto interessato continui a negare la mancanza di rispetto, sono in tanti a non credergli: anche l'ex tronista di Uomini e Donne si è esposta sui social network per palesare i dubbi che ha su questa faccenda e sulla sincerità del suo compagno.

"Alcune cose non mi sono chiare, per questo voglio capire. Comunque sto bene e non mi strapperò i capelli per nessun uomo", ha detto la torinese un paio di giorni fa.

Mentre i siti di Gossip si affannano alla ricerca di novità su questa scricchiolante coppia, una vecchia conoscenza della giovane ha usato Instagram per commentare con ironia quello che è successo e di cui tutti stanno parlando da più di una settimana.

Lorenzo Riccardi, che è stato il "tronista del cuore" di Giulia fino a febbraio scorso, ieri ha fatto delle Stories nelle quali ha espresso il suo pensiero sulle voci di tradimento che stanno circolando.

"Io sono giunto a una conclusione: è più pericolosa Ibiza di Temptation Island", ha detto il fidanzato di Claudia Dionigi poche ore fa.

Claudia e Lorenzo: no a Temptation Island Vip 2

"Oggi mi ha chiamato un mio amico e mi ha detto: senti, andiamo a Ibiza? Io ho risposto che l'anno scorso ci è andata quella (Sara Affi Fella, ndr) e ha fatto macelli, quest'anno ci è andato quest'altro (Manuel Galiano, ndr) e si è lasciato", ha riflettuto a voce alta Lorenzo sul suo profilo IG.

La conclusione alla quale è arrivato Riccardi dopo aver visto come sono andate a finire le storie d'amore di chi è andato in vacanza da solo sulla isla (Sara e Luigi, Manuel e Giulia, Angela Nasti e Alessio Campoli), è la seguente: "Io vi consiglio di andare a Temptation Island e non a Ibiza".

Il consiglio che l'ex tronista di U&D ha dato sui social, però, non riguarderebbe la sua situazione amorosa: soltanto poche settimane fa, infatti, Claudia Dionigi ha smentito la partecipazione sua e di Lorenzo alla seconda edizione Vip di Temptation. "Stiamo talmente bene che non avrebbe alcun senso", ha detto la romana.

Gossip dell'ultimo periodo, però, sostengono che il pugliese potrebbe tornare in Tv in autunno: pare che Riccardi sia in corsa per un posto nel cast del Grande Fratello Vip 4.