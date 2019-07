Se nelle attuali puntate italiane de Il Segreto Fernando Mesia sta ripulendo la sua immagine dopo avere salvato la vita di Beltran ed Esperanza, molte cose saranno destinate a cambiare nelle trame spagnole. In esse, il figlio di Olmo dimostrerà di essere l'uomo crudele di un tempo e di essere pronto a tutto pur di tenere legata a sé Maria. Per tale motivo, farà in modo che la Castaneda creda di non poter recuperare l'uso delle gambe dopo il grave incidente del quale è rimasta vittima.

E se da un lato il villain arriverà a chiamare in causa un severa infermiera pur di raggiungere il suo scopo, dall'altro avrà un progetto ancor più diabolico ovvero distruggere una volta per tutte il paese di Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Fernando mente a Maria

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole segnalano l'arrivo da Cuba dell'infermiera Dori Vilches. Quest'ultima avrà lo scopo di occuparsi della fisioterapia di Maria, anche attraverso dei duri esercizi.

La Castaneda si impegnerà a fondo, nella speranza di riprendere l'uso delle gambe, e non potrà sospettare che in realtà il suo ex marito ha costretto il medico a darle una diagnosi errata, facendole credere di non avere alcuna speranza di camminare ancora. La nuova infermiera si stabilirà alla villa e farà in modo che Maria non abbia contatti con i suoi cari, a partire da Matias, Donna Francisca e Raimundo. L'unico, invece, che potrà vederla con continuità sarà proprio Fernando, il cui obiettivo sarà di legare sempre più a sé la sua ex moglie.

Trame Il Segreto: Fernando vuole distruggere il paese

Ma gli intrighi di Fernando non si limiteranno a Maria nelle prossime puntate spagnole. Le anticipazioni de Il Segreto, infatti, rivelano che il Mesia continuerà a fingersi una persona buona ma scriverà una lettera inquietante, progettando di distruggere Puente Viejo. Qualcuno, di cui si vedranno soltanto le mani, riceverà tale missiva e farà una telefonata a L'Avana. Nel frattempo, Carmelo e Severo cominceranno a credere che il Mesia non sia responsabile nella morte di Adele anche se Irene consiglierà loro di attendere la chiusura delle indagini da parte di Anacleto.

Il figlio di Olmo riuscirà a convincere Carmelo che il responsabile della bomba nel giorno del suo matrimonio potrebbe essere lo stesso che ha ucciso Adela.

A suo dire si tratta di Esteban Fraile, nei confronti del quale il Mesia mediterà un piano di vendetta. Maria comincerà a cedere davanti alle continue pressioni dell'infermiera Vilches, mentre Raimundo cercherà di confortarla a non darsi per vinta. E se in un primo momento la terribile cubana verrà licenziata, successivamente Fernando riuscirà a convincere Maria a richiamarla, convincendola a lottare e impegnarsi a fondo nei suoi esercizi.