Gli spoiler degli appuntamenti della soap opera di Rai tre 'Un posto al sole' ambientata a palazzo Palladini in onda da lunedì 22 per arrivare a venerdì 26 luglio svelano che la famiglia Giordano non riuscirà a ritrovare la serenità. Raffaele si dirà certo che Diego stia nascondendo la verità, in quanto non riesce ad accettare l'inizio della relazione tra Beatrice e Aldo (Luca Capuano). Questo retroscena finirà per complicare la vita del giovane Giordano che sarà incapace di rendersi conto della gravità della situazione. Vittorio, dal canto suo non saprà quale tipo di sentimenti nutre nei confronti dell'una e dell'altra dimostrando di non poter risolvere la questione.

Marina rimane al fianco del genitore; la preoccupazione di Raffaele

Otello comincerà a sentire l'assenza di Teresa (Carmen Scivittaro) e questa lunga mancanza della donna farà pensare che il motivo della separazione non sia legato alla semplice lontananza geografica. Giulia (Marina Tagliaferri) non sarà in grado di prendere una decisione definitiva sul rapporto con Denis (Corrado Tedeschi) dopo aver trascorso dei giorni in compagnia dell'uomo.

Marina (Nina Soldano) vivrà momenti di preoccupazione per via della gravità delle condizioni di salute del genitore affetto da un tumore. La signora Giordano sarà pronta per dare il dovuto supporto ad Arturo ma è evidente che lo stato fisico dell'anziano peggiorerà con il passare del tempo.

Raffaele trova il sostegno di Ornella per trovare una soluzione

Raffaele (Patrizio Rispo), dal canto suo riuscirà a trovare una soluzione per far uscire Diego dalla confusione e si servirà dell'aiuto della moglie Ornella.

La madre di Elena (Valentina Pace) cercherà di stare al fianco del padre, rendendosi conto delle gravi condizioni di salute dell'uomo. Giulia sarà costretta a prendere una decisione inaspettata sulla relazione con il compagno.

Lo scontro tra le due sorelle e Mia vuole vendicarsi di Alessandra

Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) troveranno il modo per giungere a un chiarimento dopo le ultime incomprensioni che hanno avuto delle ripercussioni sul matrimonio.

I due coniugi saranno pronti per concedersi una giornata in barca potendo godere di un momento di stacco dal lavoro. Il dottor Sartori e Serena affideranno la piccola Irene a un baby sitter corrispondente al nome di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Mia (Ludovica Nasti), nel frattempo, si renderà protagonista dello scontro con Alex dopo che la barista finirà per dare uno schiaffo alla sorella.

La bambina vorrà trovare un modo per farla pagare alla dipendente del bar Vulcano.