La relazione d'amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sembra sia arrivata definitivamente al capolinea. Eppure solo alcuni giorni prima la modella italo-americana aveva annunciato, fiera, l'imminente convivenza con il bell'argentino, una decisione partorita a soli pochi mesi dall'inizio della loro storia, durante la quale i due si erano mostrati sempre felici e innamorati più che mai. Innegabile, infatti, la complicità e la sintonia orgogliosamente mostrate sui social e dinanzi alle telecamere: in molti ricorderanno, infatti, come la loro relazione sia nata in occasione dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, durante la quale i due si sono scoperti piacevolmente attratti l'uno dall'altra, decidendo di continuare a frequentarsi anche al di fuori del programma.

La situazione però, stando ai recenti rumors, è notevolmente cambiata. Infatti, pur non avendo lasciato alcuna comunicazione in merito, pare che la rottura tra i due sia stata confermata. Il motivo che avrebbe portato alla separazione sarebbe legato alla presenza di un'altra ragazza, ex partecipante di Uomini e Donne.

La crisi tra Soleil e Jeremias Rodriguez

Secondo "Chi", il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a far capitolare la storia tra Jeremias e Soleil sembra sia stata un'altra donna.

Durante il soggiorno in Sicilia che si erano concessi per festeggiare il compleanno della ragazza, pare che i due abbiano litigato pesantemente, e la causa scatenante sarebbe stata una terza persona per la quale il giovane argentino si sarebbe preso una bella cotta.

Purtroppo al momento l'identità di questa donna è ancora avvolta nel mistero, anche se sembra che si tratti di una ragazza che ha partecipato in passato a Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi, anche se non si sa se in qualità di corteggiatrice o tronista.

Jeremias Rodriguez ha tradito Soleil Sorge?

Intanto Soleil Sorge dal suo profilo Instagram ha risposto ai numerosi haters che l'hanno accusata di essere stata, per l'ennesima volta, la causa della fine di una sua storia d'amore. La modella, infatti, non è estranea al mondo del gossip, e già in passato si era fatta notare per un presunto tradimento consumato ai danni di Luca Onestini con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, dapprima amico del 26enne bolognese e poi improvvisamente rivale in amore.

E tutto ciò sarebbe avvenuto proprio quando il modello emiliano stava partecipando al Grande Fratello Vip.

Stanca di subire insulti e cattiverie gratuite, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di non poterne più di essere etichettata come "carnefice" solo per aver scelto di mettere fine a dei rapporti che "mi mancavano di rispetto, che mi tradivano". Parole forti, dunque, quelle utilizzate da Soleil, che seppur indirettamente sembrano confermare quanto ipotizzato da "Chi".

Intanto sul fronte Rodriguez almeno per ora tutto tace.