Fra qualche mese, più precisamente a novembre, andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno ritorna con un’importante novità. Le prime tre edizioni del programma sono state capitanate da Ilary Blasi, ma per sua scelta personale non ne condurrà una quarta, così nelle ultime settimane sono circolate varie voci sulla possibile conduttrice che potesse sostituirla, si pensava difatti ad Alessia Marcuzzi, storica conduttrice del programma, ma non solo.

Pare che la produzione abbia chiesto persino a Romina Power di poter condurre il programma. Ma niente di fatto per nessuna delle due. Come confermato più volte da 361 Magazine, sarà Alfonso Signorini a condurre la quarta edizione del reality show.

Alfonso Signorini da storico opinionista a conduttore, un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato

Pochi giorni fa, in occasione della pubblicazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2019/2020, il presidente Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha annunciato che sarà Alfonso Signorini a condurre la quarta edizione del reality.

Sicuramente non è la prima volta che lo vediamo in un format simile, difatti oltre ad essere stato più volte opinionista nella versione classica del Grande Fratello, è stato ultimamente, per tre anni consecutivi, la spalla di Ilary Blasi. Ma a condurre non sarà solo, come tradizione accanto a lui ci sarà la figura dell'opinionista, che stando a quello che si dice, non ci sarà soltanto un opinionista ad affiancarlo, bensì molteplici, infatti a rotazione, puntata dopo puntata, ci saranno ex concorrrenti del gfvip ad accompagnarlo.

Il reality andrà in onda a novembre, dopo la prima edizione di Amici Vip

Il reality show non andrá in onda a partire da settembre, ma partirà due mesi dopo, a novembre, per dare spazio ad un nuovo talent show, Amici Vip, che in base ai recenti palinsesti pubblicati, dovrebbe andare in onda lunedì 23 settembre per sei settimane. Dopo di che a prendere le redini del lunedì sera dovrebbe proprio esserci Alfonso Signorini col suo Grande Fratello Vip.

Alcuni dei possibili concorrenti che potrebbero varcare la famosa porta rossa

Tra i possibili concorrenti di questa nuova edizione, come anticipato da diversi blog e settimanali potrebbero esserci: Cicciolina, ex pornodiva, Natalia Bush, ex concorrente de La talpa, il Divino Otelma, personaggio televisivo, Giucas Casella, illusionista, ed ex concorrente dell'Isola Dei Famosi, Lorenzo Riccardi, ex tronista, Eva Robin's, attrice, Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina.

Ma ancora nulla è certo, manca ancora tanto tempo all'inizio del reality e tutto può cambiare.