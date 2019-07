È già finita tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. la coppia, nata sotto il sole cocente dell'Honduras durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, pareva più forte ed affiatata che mai ma evidentemente qualcosa tra di loro si è rotto. Dopo il messaggio postato su Instagram in cui l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lasciava intendere di aver subito un tradimento senza esplicitare la sua conduzione sentimentale, la conferma della rottura è arrivata dal settimanale Chi, che ha dato anche delle informazioni ben precise sui motivi che avrebbero condotto i due a dirsi addio.

Pubblicità

Pubblicità

La rottura dopo un litigio: colpa di una ex di Uomini e Donne

Sebbene i diretti interessati non si siano ancora espressi in marito alla situazione che li tocca da vicino, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha confermato che Soleil e Jeremias si sarebbero già allontanati durante il weekend che la ormai ex coppia ha trascorso in Sicilia. Al forte litigio, poi, è seguita la rottura definitiva. Ma la notizia clamorosa è che il motivo dell'improvviso allontanamento sarebbe legato al subentrare nella coppia di una terzo incomodo.

Pubblicità

Si tratterebbe di una ragazza ex volto noto di Uomini e Donne che conoscerebbe molto bene Jeremias.

Se così fosse, la fine della storia sarebbe realmente legata ad un tradimento. La novità della rottura giunge davvero inaspettata: solo qualche giorno fa i due, dopo un breve soggiorno in quel di Ponza, avevano dato una grande notizia. I due a fine estate erano intenzionati ad andare a convivere. Cosa sarà accaduto in così poco tempo da spingere Soleil e Jeremias a decidere di chiudere in maniera definitiva la loro love story? Non è ancora dato da sapere se i due decideranno di parlare della questione o se preferiranno restare in silenzio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Soleil e Jeremias restano in silenzio

E' chiaro però che la notizia data per certa dal settimanale Chi spingerà i diretti interessati ad esporsi in maniera chiara. Inoltre, resta il dubbio su chi sia questa famosa ragazza conosciuta per aver partecipato al dating show di Canale: è certo che per aver avuto un'influenza tanto forte in una relazione apparentemente solida non passerà inosservata e non è escluso che il suo nome prima o poi verrà fuori.

Frattanto, Solel e Jeremias dovranno affrontare ciò che consegue ad una rottura: la ex coppia aveva puntato molto sul loro amore. Non erano mancate né le apparizioni pubbliche né le presentazioni ufficiali in famiglia corredate da foto postate sui social e dediche pubbliche.

Adesso, i fan si attendono dichiarazioni da parte dei diretti interessati: che provengano dai rispettivi profili social o dalle pagine di una rivista, solo Jeremias e Soleil potrebbero chiarire quanto è realmente accaduto.

Pubblicità

Non è escluso che accada, ma c'è anche la possibilità che i due vogliano mantenere la privacy su un argomento tanto delicato.