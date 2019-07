Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sui personaggi famosi che potrebbero far parte del cast. Lorenzo Riccardi è uno dei candidati principali al ruolo di concorrente del reality: l'ex tronista di Uomini e Donne è considerato dagli addetti ai lavori un ottimo potenziale inquilino della Casa soprattutto per il suo carattere molto interessante.

Claudia Dionigi, fidanzata del pugliese, si è sbilanciata su Instagram su questa possibilità: la romana ha fatto sapere che sentirebbe tanto la mancanza del compagno ma lo guarderebbe giorno e notte in Tv.

Claudia sostiene Lorenzo al GF: 'Lo guarderei sempre'

Dopo essere stato prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e donne, si dice che Lorenzo Riccardi potrebbe tornare in televisione a breve.

Sono settimane, infatti, che si rincorrono le voci sulla presunta partecipazione del giovane alla quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che debutterà su Canale 5 a metà novembre circa.

Il pugliese si è già sbilanciato tempo fa su questo rumors dicendo che saranno gli addetti ai lavori a decidere se dargli l'opportunità di entrare nella Casa oppure no; alcune ore fa, è toccato alla sua dolce metà esprimere un parere sul Gossip che circola nell'ultimo periodo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Rispondendo al gioco di Instagram "Fammi una domanda", Claudia Dionigi ha informato i fan sullo stato d'animo con il quale affronterebbe la separazione forzata dal fidanzato. Ad una fan che le ha chiesto come farebbe senza il "Cobra", la romana ha replicato: "Se dovesse partecipare al GF, è ovvio che mi mancherà tantissimo".

"Lo guarderò ad ogni ora del giorno e della notte, non avrei alternative", ha aggiunto l'ex corteggiatrice.

Claudia e Lorenzo in versione cantanti quest'estate

L'eventuale ingresso di Riccardi nella Casa del Grande Fratello Vip 4, è soltanto l'ultimo progetto in ordine di tempo sul quale stanno lavorando i due ex di Uomini e Donne: da quando si sono scelti nel castello a febbraio scorso, Lorenzo e Claudia non hanno mai smesso di sorprendere i loro tanti fan.

Dopo essere andati a convivere a Latina a poche settimane dall'inizio della loro storia d'amore, il "Cobra" e la sua dolce metà prima si sono dilettati con la realizzazione di magliette con su scritte le loro frasi più famose: da "sta il sentimento", a "sta la gelosia".

Verso le metà di luglio, poi, i piccioncini hanno usato i social network per annunciare l'uscita sul mercato della loro prima canzone: la coppia, infatti, duetta in "Bolitas de amor", un brano in spagnolo che vede anche la collaborazione di un famoso dj. Gli ex di Uomini e Donne che quest'estate si sono cimentati con la musica, però, sono tanti: Teresa Langella presta la voce al singolo "Ibiza e Formentera", Rocco Fredella del Trono Over debutterà a settembre con pezzo tutto suo e Selvaggia Roma ha deciso di testare le sue qualità di cantante con un brano molto orecchiabile.