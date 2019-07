In queste ore i telespettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sono particolarmente scossi a causa di un episodio davvero sconcertante. Due concorrenti del trono over di Uomini e donne, infatti, sono stati travolti da un incidente domestico davvero molto grave. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Anna e Carmine. I due si sono conosciuti nel corso di questa stagione del talk show condotto da Maria De Filippi. Le cose tra loro sono andate così bene, al punto che hanno deciso addirittura di andare a convivere insieme in una villetta a Migliano, sarebbe una frazione di Lauro (Avellino), in Campania.

La simpatica coppietta era intenta a trascorrere una semplice giornata in casa quando, improvvisamente, la loro villetta è stata investita da un'esplosione fortissima. Lui si è ferito lievemente, mentre Anna pare sia in condizioni molto più gravi. Il dettaglio quello che è accaduto di seguito.

Incidente domestico per Anna e Carmine: esplode la loro villetta a Migliano

Stando a quella che è una prima ricostruzione dei fatti relativa all'esplosione domestica, che ha investito la villetta di Migliano della coppia, pare che il tutto si sia verificato verso le 9:00 di mattina della giornata del 25 giugno.

La dinamica emersa fino ad ora ha rivelato che Anna stesse vicino al frigorifero, mentre Carmine tranquillamente in bagno. Ad un certo punto, però, un boato ha sconvolto la coppietta felice. Pare si sia trattato di una fuga di gas improvvisa e ingestibile. Ad ogni modo, subito dopo l'esplosione, i due sono stati portati al pronto soccorso. In merito alle loro condizioni di salute, sembra che lui non si sia fatto nulla di così particolarmente grave, a parte qualche ferita e qualche scottatura.

Ben diversa, invece, sembra essere la situazione di Anna.

Carmine si è ferito lievemente dopo l'esplosione mentre Anna è in gravi condizioni

La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, è stata portata d'urgenza all'ospedale di Bari e ricoverata al Centro Grandi Ustioni. La donna avrebbe riportato gravi ustioni alle gambe, alle braccia e addirittura alla testa. Le sue condizioni, secondo quanto emerso fino ad ora, pare siano abbastanza gravi. Anna, infatti, è ancora ricoverata in ospedale e si attendono ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda.

Sul web è trapelata addirittura la notizia secondo cui la dama stia lottando tra la vita e la morte. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute.

Tutto il popolo di Uomini e Donne si sta, ovviamente, stringendo attorno alla coppia nella speranza che tutto si risolva per il meglio.