La presunta crisi in corso tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino continua a far discutere: le versioni contrastati che i due ex di Uomini e donne hanno dato sulla loro attuale situazione sentimentale hanno fatto storcere il naso a molti. Tra i tanti che si sono esposti per commentare questa vicenda, c'è anche Andrea Zelletta: l'ex collega dello spagnolo, infatti, ha pubblicato un messaggio piuttosto polemico su Instagram che altro non sembra che una frecciatina velenosa alla coppia.

Pubblicità

Pubblicità

Andrea si sfoga su IG: 'Essere chiari è difficile?'

Le dichiarazioni contrastanti che stanno rilasciando Sonia e Ivan sul Gossip che li vorrebbe in procinto di lasciarsi, continuano a campeggiare su molti siti. A catturare l'attenzione dei curiosi, però, è soprattutto il fatto che la corteggiatrice fa capire di essere in crisi con il fidanzato, mentre lui smentisce tutto sui social network con un sorriso quasi beffardo.

Pubblicità

Andrea Zelletta, ex "rivale" dello spagnolo a Uomini e Donne (i due si sono contesi Natalia Paragoni per molto tempo), ha deciso di esporsi in prima persona sui tanti rumors che stanno circolando sulla coppia che si è formata al castello nel febbraio scorso. "Sono solito tacere e farmi i ca... miei, ma certe volte rimango basito. Essere chiari nella vita è così difficile?", ha esordito l'ex tronista nello sfogo che alcuni blog stanno riportando in queste ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il pugliese, visibilmente infastidito dall'attenzione mediatica che la Pattarino e Gonzalez hanno addosso da un po' di giorni, ha aggiunto: "Tutta questa suspense solo per creare gossip e curiosità, non la capisco". Il giovane, dunque, si è detto d'accordo col pensiero che hanno manifestato la maggior parte dei fan del programma ultimamente: perché Sonia ed Ivan (ma soprattutto lei) non parlano chiaramente di quello che sta succedendo tra loro?

I "no comment" dietro ai quali si è trincerata la sarda di recente, agli occhi di molti sono poco credibili perché è stata proprio lei a lanciare la notizia sulla presunta crisi con una foto pubblicata su Instagram.

L'astio a U&D tra Ivan e Andrea per colpa di Natalia

Che tra Andrea Zelletta e Ivan Gonzalez non ci sia molta simpatia, lo si era capito assistendo ai battibecchi che hanno avuto alcuni mesi fa a Uomini e Donne: l'arrivo del bel pugliese nel programma, infatti, ha completamente fatto perdere la testa a Natalia Paragoni, che fino a quel momento corteggiava lo spagnolo.

Pubblicità

È durata più di un mese la "guerra" tra i due tronisti per cercare di conquistare il cuore della ragazza: a spuntarla, però, alla fine è stato Andrea, che l'ha addirittura scelta a fine maggio davanti alle telecamere. Il fidanzamento tra Zelletta e la Paragoni procede a gonfie vele da circa due mesi, quello tra Ivan e Sonia si dice stia scricchiolando: che dopo Angela Nasti e Giulia Cavaglià, anche Gonzalez stia pensando di lasciare la persona che ha conosciuto a U&D?