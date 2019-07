Durante quest'ultimo periodo, la relazione di coppia ormai finita tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sta facendo discutere molto. La loro relazione è durata circa un mese da quando il dating show di Mediaset Uomini e donne si è concluso. Alcuni fan ritengono che Giulia abbia preso in giro tutti, nutrendo dunque dei sospetti verso di lei. Altri invece, credono che la colpa sia interamente di Manuel in quanto avrebbe tradito la ragazza durante la sua vacanza a Ibiza.

Di recente su Instagram, Giulia ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra queste la ragazza ha espresso la sua opinione se tornare con un ex fidanzato oppure no. L'ex tronista ha risposto con un secco no, negando ogni possibile ritorno di fiamma con Manuel, le cui voci nell'ultimo periodo si erano fatte sempre più insistenti.

U&D: Giulia Cavaglià gela Manuel: 'Non tornerei mai con un ex'

Il percorso di Giulia Cavaglia all'interno del dating show di Maria de Filippi Uomini e Donne non è mai stato facile.

La ragazza aveva ricevuto vari no nel corso della stagione, come ad esempio da parte di Lorenzo Riccardi, quando lei era una corteggiatrice.

Nonostante tutto, la ragazza non si è mai arresa e continua a credere nell'amore, nonostante l'esperienza negativa con Manuel. Proprio di recente alcuni fan su Instagram le hanno chiesto di esprimere il suo punto di vista sull'amore, ponendole delle domande. In particolare, un fan ha chiesto a Giulia se fosse d'accordo all'idea di tornare con un ex fidanzato.

L'ex tronista è stata piuttosto fredda sulla questione, ed ha messo subito le cose in chiaro. "Se si chiamano "ex" evidentemente un motivo ci sarà", ha dichiarato la Cavaglià, aggiungendo che se una storia è giunta al termine, è accaduto per un motivo ben preciso.

U&D, Giulia e la sua più grande paura: 'Ho paura di non innamorarmi più'

Quanto dichiarato da Giulia Cavaglià, smentisce le voci riguardo ad un possibile ritorno di fiamma con Manuel Galiano, nonostante i vari post malinconici pubblicati sui social.

In ogni caso, i fan hanno posto altre domande alla ragazza. Tra queste, un fan le ha chiesto quale fosse la sua più grande paura. Giulia ha risposto che la sua più grande paura è di non riuscire a non innamorarsi più di una persona, in quanto ha avuto delle esperienze piuttosto negative in amore. "Sarà per la paura di starci male...Sarà per lo scudo che uno si fa negli anni…Però è questa la mia più grande paura…”, ha dichiarato la Cavaglià. Purtroppo, la vita non le ha sorriso per quanto riguarda le relazioni sentimentali.

Insomma, è ormai chiaro che la relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si è definitivamente conclusa. Non ci resta che attendere se Manuel risponderà a quanto dichiarato da Giulia.