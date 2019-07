L'ex tronista Angela Nasti ha vissuto una stagione di Uomini e Donne particolarmente difficile a causa del suo carattere e del suo atteggiamento, spesso oggetto di critiche da parte del pubblico di Maria De Filippi. Ancora una volta arrivano polemiche nei confronti della ragazza. Questa volta per quanto riguarda la rottura piuttosto prematura, a meno di un mese dalla scelta, con Alessio Campoli. La critica arriva dall'ex corteggiatrice del dating show, fidanzata con Luigi Mastroianni, Irene Capuano. La ragazza ha "augurato" ad Alessio di trovare una ragazza decisamente migliore di Angela, cosa che molto probabilmente avrà offeso l'ex tronista.

U&D, Irene Capuano a ruota libera contro Angela Nasti

L'ex tronista Angela Nasti non è stato un personaggio particolarmente apprezzato di questa stagione di Uomini e donne. Molte volte è stata criticata per il suo carattere e ora, dopo aver rotto così presto con Alessio Campoli, piovono critiche contro di lei. L'ex corteggiatrice Irene Capuano, ha espresso una sua opinione non molto positiva nei confronti di Angela in merito alla questione.

La fidanzata di Luigi Mastroianni ha risposto ad alcune domande da parte dei fan.

Tra queste in particolare, le è stato chiesto un parere sulle coppie che sono scoppiate in questa stagione di Uomini e Donne. La ragazza è stata molto sincera a dare delle risposte in merito. Ciò nonostante è stata anche molto dura a riguardo, specialmente nei confronti di Angela Nasti. "Spero che Alessio troverà una ragazza che lo merita realmente" ha affermato Irene.

L'opinione di Irene contro Angela è tutt'altro che benevola: in molti hanno interpretato quanto dichiarato dalla ragazza come una frecciatina verso Angela.

Ciò nonostante in molti hanno interpretato la frase in due modi diversi. Da una parte si potrebbe dire che Angela non era abbastanza per Alessio. Dall'altra, si può dire che Alessio probabilmente troverà una ragazza che lo amerà realmente.

Irene Capuano e Luigi Mastroianni felici: presto il grande passo?

Mentre alcune coppie di Uomini e Donne si sono già lasciate, la relazione di coppia tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni procede magnificamente.

I due non hanno mai mancato l'occasione di mostrare ai fan il loro amore sui social. Molti fan di Uomini e Donne infatti si stanno chiedendo se i due fidanzati abbiano in mente di progetti per il futuro, come sposarsi, oppure avere un figlio per simboleggiare il loro amore.

Insomma, mentre Irene vive una vita felice con Luigi, Angela e Giulia sono nuovamente in cerca di un nuovo ragazzo. E nel frattempo Irene, lancia frecciatine alle due coppie scoppiate.

non ci resta che aspettare se le due ex troniste decideranno di rispondere all'ex corteggiatrice.