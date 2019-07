Le anticipazioni delle puntate della soap opera spagnola intitolata "Il Segreto" che vanno in onda in Spagna da lunedì 22 fino a domenica 28 luglio, rivelano che Matias e Marcela non avranno intenzione di raccontare la realtà dei fatti a Dolores. I due innamorati non vorranno credere ai pettegolezzi detti dalla donna sul conto del medico Alvaro, sicuri della buona fede di Elsa. Consuelo troverà il modo per aiutare la Laguna avvisando la donna dei pettegolezzi di Dolores riguardo all'aggressione subita dal dottore.

Isaac, dal canto suo si renderà protagonista di un dialogo con Matias (Ivan Montes) al quale racconterà di essere stanco del comportamento assunto dalla moglie.

Elsa trova il modo per chiarire la situazione con Dolores

Il figlio di Alfonso darà dei consigli all'amico spiegandogli quanto la bionda sia gelosa di Elsa e Isaac: proprio Elsa verrà a sapere delle voci messe in giro da Dolores e troverà il modo per far capire alla donna che ha sbagliato valutazione.

L'intento della Laguna sarà quello di far capire alla madre di Hipolito che non è fidanzata con Alvaro, e le spiegherà il motivo dell'aggressione nei confronti del medico. L'uomo è stato pestato dagli strozzini per non aver pagato il debito contratto con loro per quanto riguarda la guarigione dei bambini in Portogallo.

Alvaro riesce a pagare il debito agli strozzini e comunica la notizia alla Laguna

Alvaro, dopo essersi concesso un viaggio nella Capitale, farà ritorno nel paese di Puente Viejo e coglierà l'occasione per fare i suoi ringraziamenti a Elsa.

Il medico informerà la Laguna di aver pagato il debito con gli strozzini e inviterà la donna a fare una passeggiata nel pomeriggio. Isaac e Antolina finiranno per incontrare Elsa e Alvaro dando vita a nuovi equivoci che provocheranno la gelosia del marito della bionda. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Carmelo che vivrà l'angoscia legata alle sofferenze vissute dalla moglie alle prese con un grave dolore.

La dichiarazione d'amore di Roberto a Maria, Fernando vuole cacciare il cubano

La situazione si aggraverà e Zabaleta sarà costretto a comunicare al sindaco che la consorte potrebbe morire entro quarantotto ore.

Francisca avrà un incontro con Fernando con l'intento di esortare il Mesia a imporsi nei confronti di una presenza scomoda come Roberto: la Montenegro infatti ordinerà all'uomo di cacciare l'amico di Maria dalla Casona e Fernando non avrà problemi ad eseguire quest'ordine. Infine ci sarà una conversazione tra la madre di Beltran e Roberto: quest'ultimo infatti coglierà l'occasione per dichiarare il suo amore alla moglie di Gonzalo (Jordi Coll).