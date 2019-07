Mancano circa due mesi all'inizio della nuova stagione del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, anche se già ad agosto inizieranno le registrazioni del programma con i nuovi tronisti. Ciò nonostante, la redattrice del programma Raffaella Mennoia, recentemente ha fatto sapere che domani, 22 luglio, potrebbe pubblicare un video su Instagram dove annuncerà delle importanti novità per quanto riguarda il trono classico.

Tale annuncio, ha immediatamente incuriosito i fan, che ora non stanno più nella pelle nell'attesa di scoprire cosa ci attenderà nella prossima stagione del programma condotto da Maria de Filippi.

Raffaella Mennoia, le sue parole su Instagram

Poco tempo fa, la redattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia ha pubblicato un video su Instagram riguardante delle novità per la prossima stagione del dating show condotto da Maria de Filippi.

"Ragazzi buongiorno e buona domenica. Volevo avvisarvi che domani pubblicherò un video che riguarda Uomini e Donne su un’importante comunicazione che vogliamo darvi. Purtroppo riusciamo domani e non oggi, però volevo avvisarvi". Si può trovare il video inoltre anche sulla pagina ufficiale di U&D.

Il video pubblicato dalla Mennoia ha subito suscitato la curiosità dei fan della trasmissione, chiedendosi se tali comunicazioni riguarderanno qualche novità sulla nuova stagione del trono classico o del trono over, oppure la comunicazione di un tronista o il ritorno di un ex protagonista del programma. Non ci resta che attendere la giornata di domani per scoprire cosa avrà da dirci Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne gossip, Raffaella Mennoia attacca i tronisti: 'Pensano che tutto gli sia dovuto'

La redattrice Raffella Mennoia ha condiviso un post su Instagram dove fa anche un'interessante riflessione sull'applicazione del momento, FaceApp, che permette di vedere la trasformazione istantanea dei volti invecchiati di trent'anni.

Ebbene, la redattrice si è fatta una foto seduta su di una panchina in compagnia di alcune persone anziane.

"Questa foto è stata realizzata senza FaceApp" ha scritto, aggiungendo che a Uomini e Donne vede partecipare ragazzi belli e giovani che pensano che tutto gli sia dovuto. Ha quindi proseguito il suo sfogo affermando che su Instagram la propria immagine è resa perfetta grazie all'aiuto di filtri che fanno apparire le persone diverse da come siano nella realtà.

La Mennoia ha colto l'occasione per ricordare la nonna e ha condiviso un sacco di bei ricordi d'infanzia.

Infine ha invitato suoi follower ad ascoltare i consigli delle persone più mature in quanto le rughe della vecchiaia sono segno di saggezza, di vita vissuta e di esperienza alle spalle. Tutte caratteristiche che si acquisiscono col tempo, e che i giovani, almeno per il momento, non possono avere.