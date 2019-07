La coppia formata da Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sembra stia attraversando un periodo di crisi. Si tratta di un'indiscrezione piuttosto sorprendente, se si pensa che appena un paio di settimane fa sembrava che stessero vivendo un momento magico. La coppia, infatti, si era mostrata sui social network mentre si godeva il caldo sole della Sardegna (terra d'origine della 32enne di Sassari) e le sue meravigliose spiagge.

Adesso, invece, la situazione sembra essersi improvvisamente ribaltata, con l'ex corteggiatrice di U&D che proprio in queste ore su Instagram ha postato una foto nella quale - pur senza fornire dettagli precisi - ha lasciato presagire che effettivamente c'è qualcosa di strano nell'aria.

Ricordiamo che Ivan Gonzalez è approdato sul trono di Uomini e donne dopo essere stato un tentatore di Temptation Island Vip.

Nel corso del reality-show ha stretto un profondo legame con Valeria Marini, contribuendo a far vacillare la relazione della soubrette con Patrick Baldassari.

Quando è approdato al dating-show di Maria De Filippi, invece, il suo percorso con Sonia è stato costellato di alti e bassi, poiché lo spagnolo aveva una certa attrazione anche per Natalia Paragoni, la quale poi ha deciso di fare un passo indietro, preferendo corteggiare Andrea Zelletta. E così, durante lo speciale in villa, il tronista ha scelto proprio la Pattarino.

La relazione d'amore tra Ivan e Sonia dopo Uomini e Donne

Da quando Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino hanno lasciato insieme Uomini e Donne, la loro relazione è proseguita nel migliore dei modi. Hanno pubblicato spesso sui social network foto e video che testimoniavano il loro amore. Addirittura, la 32enne sarda in diverse occasioni è volata a Madrid per stare accanto al fidanzato, impegnato nella televisione iberica come opinionista di alcune trasmissioni.

In questi ultimi giorni però, sembra che qualcosa non stia andando per il meglio, e addirittura si vocifera di una crisi in corso. Da circa dieci giorni i due non pubblicano più foto di coppia, e i fan preoccupati hanno continuato a fargli domande sulla loro vita sentimentale. Di recente proprio Sonia ha pubblicato su Instagram un post sibillino nel quale, dicendo che in certe occasioni preferisce non parlare, ha lasciato intendere che forse c'è qualche crepa nel suo rapporto con Ivan.

Uomini e Donne gossip, Sonia Pattarino e la 'strada' del silenzio

Sonia Pattarino, su Instagram, si è mostrata da sola mentre, portandosi un dito dinanzi alle labbra, mima il gesto del fare silenzio. La didascalia che ha accompagnato lo scatto non lascia presagire nulla di buono: "A volte preferisco restare in silenzio". Pur senza rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, quest'esternazione potrebbe far pensare che sia accaduto qualcosa di poco piacevole di cui, al momento, l'ex corteggiatrice preferirebbe non parlare.

I follower non si sono lasciati sfuggire il post della 32enne di Sassari, e in poco tempo hanno rilasciato diversi commenti al post nel tentativo di rincuorare la propria beniamina. Una fan, ad esempio, ha scritto: "Non soffrire per niente e nessuno carissima. Prendi la tua vita in mano e vai avanti sempre. Perché sei donna e spero che tu avrai il meglio dalla vita".

Insomma, anche se Sonia non è scesa nei particolari, questo suo recente intervento su Instagram ha alimentato i sospetti su un periodo di crisi che starebbe attraversando con Ivan Gonzalez. A questo punto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della Pattarino o dell'ex tronista per smentire o confermare le indiscrezioni che stanno circolando sul loro conto.