La frequentazione in corso tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi trova conferma nelle parole che la ragazza ha scritto su Instagram ieri per rispondere ad una persone che le ha puntato il dito contro per i gossip che sono circolati sul suo conto ultimamente. L'ex tronista di Uomini e donne ha ammesso di essere molto felice e di non avere intenzione di giustificarsi perché è certa che tutti la giudicherebbero a prescindere, in qualsiasi momento sia nata questa sua nuova storia d'amore.

Angela si sbilancia sui social: 'Ho la coscienza pulita'

Sono passati pochi giorni da quando tutto il web ha iniziato a parlare del presunto nuovo amore di Angela Nasti: la napoletana, infatti, si è fatta beccare a pranzo con Kevin Bonifazi, calciatore attualmente in forza al Torino. Dopo aver pubblicato una Stories dal tavolo della stessa pizzeria, i due sono finiti al centro del Gossip: da qualche tempo, infatti, si vociferava di una frequentazione in corso tra l'ex tronista di Uomini e Donne e un giovane difensore di Serie A.

Nonostante per ora non esistano ancora foto o video ad ufficializzare questa relazione, ieri la ragazza sembra aver confermato tutto indirettamente con una risposta che ha dato ad una fan su Instagram.

Sotto ad uno scatto che ha pubblicato sul suo account con il quale ha voluto far sapere di essere molto felice, la 20enne ha letto un commento che non le ha fatto piacere. "Mesi per trovare il fidanzato, uscite e vi lasciate dopo un paio di giorni. Una settimana dopo sei di nuovo fidanzata", ha digitato qualcuno catturando l'attenzione della bella influencer.

"Poteva passare un giorno, un mese o un anno, mi avreste attaccata e giudicata a prescindere, come avete fatto dal primo giorno", ha replicato Angela ammettendo di essersi rifatta una vita dopo la precoce rottura con Alessio Campoli. "Non spreco fiato per giustificarmi perché ho la coscienza pulita, non saprei che dirvi. Siate felici", ha concluso la Nasti.

Nuovo amore per la Nasti: è un difensore dell'Under 21

Prima che arrivasse la conferma indiretta di Angela Nasti, erano state alcune foto rubate dai fan al mare e per le strade di Napoli a far pensare che la ragazza avesse un nuovo fidanzato. Il giovane che è stato paparazzato accanto all'ex tronista di Uomini e Donne si chiama Kevin Bonifazi ed è un giovane calciatore di Serie A (attualmente del Torino) e della Nazionale Under 21.

Il 23enne si dice abbia conosciuto la partenopea a Ibiza nel mese di giugno, e da quel momento sarebbero diventati inseparabili: lui, infatti, nei giorni scorsi è stato avvistato più volte nella città d'origine di lei, prima a pranzo e poi durante una seduta di shopping.