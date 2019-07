Venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno pubblicate le interviste esclusive che hanno rilasciato i 4 protagonisti di Uomini e donne che si sono detti addio poco tempo dopo la scelta. Se Giulia Cavaglià ha confermato che è il presunto tradimento di Manuel Galiano è il motivo della loro rottura, Angela Nasti ha ammesso che per lei la relazione con Alessio Campoli non è mai davvero iniziata.

Angela e Alessio si confessano dopo la rottura

È una Angela Nasti molto decisa quella che si vede nel video che Witty Tv ha pubblicato pochi minuti fa in anteprima: oggi, infatti, è stato mostrato ai fan un piccolo "antipasto" delle 4 interviste che saranno caricate sul sito domani, venerdì 26 luglio.

L'ex tronista napoletana, interpellata da Raffaella Mennoia sui motivi che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 13 giorni dopo averlo scelto davanti alle telecamere, in queste immagini afferma: "Io non posso neppure dire che è finita perché per me non è mai iniziata".

La ventenne non ha fatto troppi giri di parole per ribadire che, a suo parere, da quando si sono spente le telecamere il romano ha cambiato drasticamente atteggiamento: le tante cose che avevano colpito la giovane durante la conoscenza a Uomini e Donne, sarebbero svanite come una bolla di sapone una volta tornati alla realtà.

L'ex corteggiatore, dal canto suo, si è difeso dicendo: "Io non voglio prendere in giro nessuno, ma nemmeno essere preso in giro".

Insomma, la Nasti e Campoli si sono lasciati pare in modo pacifico poco più di un mese fa ed oggi fanno due vite separate: lui si gode l'estate con gli amici, lei viaggia con il nuovo fidanzato Kevin Bonifazi (calciatore del Torino).

Giulia torna a parlare del presunto tradimento di Manuel

Raffaella Mennoia ha incontrato anche Giulia Cavaglià e Manuel Galiano un paio di giorni fa, ed ha chiesto loro spiegazioni sull'addio che si sono detti a meno di un mese dalla scelta negli studi di Uomini e Donne.

Nel breve filmato che è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Witty Tv, si sente la torinese dire: "Io se vengo tradita lascio, cornuta e contenta non ci sto".

L'ex tronista, dunque, crede ancora fermamente che il ragazzo le abbia mancato di rispetto durante la vacanza che ha fatto con gli amici a giugno: sul web circolava un video nel quale si diceva che il corteggiatore baciasse un'altra donna in discoteca di Ibiza.

"Io sono buono e caro, ma non di certo stupido", afferma Galiano nel passaggio dell'intervista che è stato reso pubblico questo pomeriggio.

Le confessioni integrali di Giulia, Angela, Alessio e Manuel saranno caricate su Witty Tv venerdì 26 luglio: questo è un "regalo" che la redazione di U&D ha voluto fare ai fan, che da tempo chiedevano con insistenza di sapere perché due delle tre coppie che si sono formate prima dell'estate sono scoppiate in poco tempo.